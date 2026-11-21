Nella Basilica dell’Immacolata, l'Arcivescovo Mons. Claudio Maniago ha presieduto la celebrazione religiosa alla presenza del Comandante della Legione Calabria, Generale Lorenzo Sabatino, e delle autorità civili e militari

Questa mattina, 21 novembre, nella Basilica Minore di Maria SS. Immacolata, i Carabinieri hanno festeggiato la “Virgo Fidelis”, Celeste Patrona dell’Arma.

La SS. Messa è stata presieduta dall’Arcivescovo di Catanzaro – Squillace, Mons. Claudio Maniago e concelebrata dal Cappellano militare Don Vincenzo Ruggiero, alla presenza del Comandante della Legione Calabria, Generale di Brigata Lorenzo Sabatino e di numerose Autorità militari e civili. Era presente anche una rappresentanza di Carabinieri del Comando Legione Calabria e del Comando Provinciale di Catanzaro, dei Reparti speciali, delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, nonché alcune vedove e orfani di militari dell’Arma. La liturgia è stata accompagnata dalle voci del coro polifonico San Vitaliano, diretto dal Maestro Stefano Scozzafava.

La “Virgo Fidelis” è divenuta Patrona dell’Arma dei Carabinieri l’11 novembre del 1949, quando il Papa Pio XII promulgò il Breve apostolico che, in tal senso, accolse il voto unanime dei cappellani militari e dell’Ordinario Militare per l’Italia, fissando poi la sua celebrazione il 21 del mese di novembre, giorno in cui cade anche la Presentazione di Maria Vergine. Il titolo di “Virgo Fidelis” era stato scelto in relazione al motto araldico dell’Arma “Nei secoli Fedele”, già concesso da Vittorio Emanuele III il 10 novembre 1933. L’inno di preghiera “Virgo Fidelis”, dedicato dai Carabinieri alla loro Patrona, è stato scritto dall’Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che nel 1949 era Ordinario Militare.

Al termine della celebrazione, ha preso la parola il Generale Sabatino, che ha evidenziato l’importanza simbolica della ricorrenza quale momento per celebrare la Patrona dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, l’alto Ufficiale ha sottolineato l’importanza del culto della memoria e del valore della fedeltà, valore ideale a cui l’Arma si è ispirata sin dalla sua fondazione, tanto da meritare appunto il motto “Nei secoli fedele”.

Ricordando la battaglia di Culqualber, il Generale Sabatino ha rievocato il sacrificio del 1° Battaglione Carabinieri Mobilitato in Africa Orientale che, fedele al giuramento prestato, si immolò per contrastare l’avanzata dell’esercito britannico verso Gondar. In quella battaglia, quasi tutti i Carabinieri caddero combattendo. Per l'epica resistenza nella battaglia di Culqualber, la Bandiera dell'Arma dei Carabinieri è stata insignita della seconda Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Infine, il Comandante della Legione Calabria ha evidenziato l’opera meritoria svolta dall’Opera nazionale di assistenza agli orfani dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC), fondata nel 1948, che assicura vicinanza alle famiglie dei Carabinieri caduti e agli orfani dell’Arma.