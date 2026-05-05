La circolazione sarà interdetta nella canna attualmente in esercizio a doppio senso di circolazione nella fascia oraria notturna – dalle 22.00 alle 6.00 – dei giorni 6 e 7 maggio 2026

Per l'esecuzione di attività manutentive complementari e propedeutiche all'imminente riapertura al traffico della canna in ingresso a Catanzaro della Galleria “Sansinato”, sulla SS 280 'Dei Due Mari", verrà temporaneamente chiusa al transito la canna attualmente in esercizio a doppio senso di circolazione nella fascia oraria notturna – dalle 22.00 alle 6.00 – dei giorni 6 e 7 maggio 2026. Nelle ore di chiusura sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.

Il provvedimento si rende necessario anche per attività di messa in sicurezza della galleria rispetto al transito ciclistico previsto in via eccezionale in occasione del passaggio del Giro d’Italia in programma il prossimo 12 maggio. Le due notti di chiusura totale sono state stabilite in sede di COV presso la Prefettura di Catanzaro concordando la viabilità alternativa sui seguenti percorsi:

- per uscire dalla Città, dalla SS109 bis - via Lucrezia della Valle fino a raggiungere la 106 var tutte le direzioni;

- per l'ingresso in Città, dalla SS280 si svincolerà verso Germaneto accedendo sulla SS280 dir in direzione 106 var e Catanzaro Lido, da cui si potrà procedere in tutte le direzioni