Catanzaro si conferma una delle città italiane con le migliori condizioni climatiche. È quanto emerge dall’edizione 2026 dell’Indice di Vivibilità Climatica, realizzato da iLMeteo.it in collaborazione con il Corriere della Sera, che analizza i dati meteorologici dei 108 capoluoghi italiani.

Il capoluogo calabrese occupa il 31° posto nella classifica nazionale con un indice pari a 610 punti, risultando tra le città del Mezzogiorno che offrono un buon equilibrio tra temperature, umidità e qualità complessiva del clima.

A distinguere particolarmente Catanzaro è il dato relativo al comfort dell’umidità. La città registra infatti 32 giornate con valori compresi nel range ideale tra il 30% e il 75%, uno dei migliori risultati a livello nazionale. Un indicatore che testimonia condizioni climatiche generalmente favorevoli e una percezione di maggiore benessere durante l’anno.

La graduatoria premia soprattutto le città costiere, considerate oggi più protette dagli effetti delle ondate di calore grazie all’influenza mitigatrice del mare. Un trend che, secondo gli esperti, si sta consolidando negli ultimi anni a causa del riscaldamento globale. Tra le altre città calabresi, Vibo Valentia conquista il terzo posto assoluto a livello nazionale, mentre Crotone si colloca al 21° posto. Più indietro Reggio Calabria, 55ª, e Cosenza, 73ª.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei rapporti con i media de iLMeteo.it, il miglior clima italiano si concentra ormai lungo le coste, dalla Liguria all’Adriatico fino alle Isole Maggiori. Una tendenza che conferma il ruolo strategico delle città affacciate sul mare nel garantire condizioni climatiche più favorevoli rispetto alle aree interne.