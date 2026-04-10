Il nuovo servizio è stato reso noto da Palazzo De Nobili. Lo start è previsto per il prossimo mese di settembre. Belcaro: «Segnale concreto è l’intitolazione di una scuola a Louis Braille»

Il Comune di Catanzaro, attraverso l’assessorato alle politiche sociali, e l’Univoc – Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi, annunciano congiuntamente l’avvio, a partire dal prossimo mese di settembre, di un nuovo sportello dedicato alle persone con disabilità visiva.

Il servizio, affidato all’Univoc all’esito dell’avviso pubblico promosso dall’amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto e qualificato a chi deve accedere ai servizi dell’assessorato alle politiche sociali. Attraverso personale preparato e sensibile alle esigenze specifiche della disabilità visiva, lo sportello si propone come punto di riferimento per facilitare l’accesso ai servizi, ridurre le difficoltà burocratiche e garantire maggiore autonomia e partecipazione alla vita amministrativa e sociale della città.

«L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di azioni e politiche che l’amministrazione comunale sta portando avanti per favorire l’accessibilità e l’inclusione sociale», commenta l’assessore alle politiche sociali Nunzio Belcaro.

«Allo stesso tempo, vogliamo ribadire il valore e il significato che la diversa abilità continua a rappresentare all’interno della comunità, anche quale occasione di crescita civile e culturale collettiva. Un segnale concreto di questo impegno è rappresentato dalla recente decisione dell’amministrazione di intitolare la scuola del quartiere Aranceto a Louis Braille, figura simbolo dell’autonomia e dell’accessibilità per le persone non vedenti.

E’ la dimostrazione della volontà di promuovere una cultura dell’inclusione che parta anche dai luoghi della formazione. Un percorso reso possibile anche grazie alla costante attività di sensibilizzazione portata avanti da Luciana Loprete insieme all’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti».