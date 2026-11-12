Il progetto finanziato dalla Regione Calabria, per Calabria Straordinaria, fortemente voluto dalle amministrazioni comunali e curato con professionalità dalla Steimann Autoservizi, ha avuto inizio il 29 luglio e si è concluso il 30 0ttobre 2026.

Concluso con successo il progetto di valorizzazione turistica “Quattro Borghi” tra Montepaone, Gasperina, Montauro e Stalettì. Il progetto di valorizzazione turistica “Quattro Borghi” finanziato dalla Regione Calabria, per Calabria Straordinaria, fortemente voluto dalle amministrazioni comunali di Montepaone, Gasperina, Montauro e Stalettì e curato con professionalità dalla Steimann Autoservizi ha avuto inizio il 29 luglio e si è concluso il 30 0ttobre 2026.

Il tour tra colline e mare ha portato alla scoperta dei centri storici dei quattro antichi borghi, finora a torto quasi esclusivamente conosciuti solo per il loro mare e non per i loro monumenti, la loro storia e la loro cultura. Le visite guidate hanno riscontrato un grande successo superando i confini locali e richiamando l’attenzione di visitatori e viaggiatori provenienti da varie nazioni, completamente incantati dall’autenticità del percorso. Queste quattro realtà condividono lo stesso fascino e la stessa straordinaria atmosfera accogliente, ma ognuna con dettagli e caratteristiche uniche, capaci di rendere ogni tappa una scoperta tutta nuova.

Montepaone ha colpito i viaggiatori soprattutto per i Murales, la chiesa matrice, l’Albero della Libertà, il Palazzo Pirrò e la visita al Museo degli antichi mestieri. Un percorso storico e artistico unito ad una grande ospitalità che nasce dalla sinergia sul territorio tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione Ri..vivi..amo Montepaone, le quali hanno supportato attivamente ogni fase delle attività, garantendo un’accoglienza impeccabile.

Gasperina ha incantato i visitatori rivelandosi come il vero” balcone sullo Ionio ”con le sue “rughe”, fino a toccare le corde dell’emozione profonda dinanzi al suggestivo Santuario della Madonna dei Termini, dove la storia si fonde con la leggenda e la devozione.

Montauro si è offerta agli occhi dei viaggiatori come un autentico scrigno di pietra e di storia, ricco di portali in granito che impreziosiscono il centro storico e con la Grangia di Sant’Anna, luogo intriso di spiritualità e mistero.

Stalettì ha aperto le sue porte svelando il fascino della storia millenaria di Cassiodoro e le sue straordinarie vedute sul mare. A rendere ancora più speciale questa tappa è stata l’accoglienza istituzionale: il Sindaco ci ha aperto le porte del Comune, offrendo ai viaggiatori un benvenuto caloroso incarnando lo spirito di ospitalità dell’intera comunità.

Fondamentali sono state le guide turistiche nelle persone del Dott. Mario Mauro e della Prof.ssa Aurelia Pignola che con competenza e passione hanno trasformato ogni percorso in un racconto affascinante, spingendo molti turisti a promettere di ritornare.

«Si desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo importante risultato, cioè l’aver fatto conoscere un angolo di Calabria fatto di panorami mozzafiato, storie di uomini e luoghi colmi di preziose testimonianze del passato – affermano le guide turistiche Mauro e Pignola – . In particolare, un vivo ringraziamento va alla Regione Calabria, alle amministrazione comunali coinvolte, alla Steimann Autoservizi ed a tutti i cittadini che, in qualunque modo, hanno collaborato alla riuscita del progetto».