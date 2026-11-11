L'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Catanzaro si prepara alla definizione della propria governance per il quadriennio 2027/2030. Con la Delibera n. 4 del 31 ottobre 2026, la Commissione Straordinaria dell'ente ha formalmente indetto le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi.

Il provvedimento porta la firma unanime dei tre componenti della Commissione insediatasi con decreto del Ministero della Salute dello scorso 15 settembre: il dott. Pasqualino D'Aloia, il dott. Pierpaolo Pateri (designati dalla FNOPI) e l'avv. Giuseppina Campolo (di nomina ministeriale).

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Catanzaro è stato commissariato dal Ministero della Salute con decreto del 15 settembre 2026, in seguito all'annullamento delle precedenti consultazioni elettorali disposto dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

La misura straordinaria è scaturita dalla decisione della CCEPS, che ha accolto il ricorso presentato dalla lista "Futuro" invalida la precedente tornata elettorale dell'OPI provinciale. La Commissione centrale ha riscontrato un'interpretazione eccessivamente rigida delle norme che aveva determinato l'esclusione illegittima della compagine avversaria, ordinando la ripetizione delle consultazioni a garanzia della piena partecipazione democratico-elettorale.

Calendario e modalità di voto

Le operazioni di voto si svolgeranno interamente in presenza tramite modalità elettronica presso la sede dell'Ordine, situata in via Lucrezia Della Valle 56/B a Catanzaro. Per favorire la massima partecipazione, le date stabilite comprendono tre successive convocazioni a cavallo del mese di dicembre 2026:

Prima convocazione: sabato 5 e domenica 6 dicembre (ore 9.00 -12.00).

Seconda convocazione: sabato 12 e domenica 13 dicembre (ore 9.00-12.00).

Terza convocazione: sabato 19 e domenica 20 dicembre (ore 9.00 -19.00).

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