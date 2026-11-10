Un'indagine dei Carabinieri di Catanzaro ha ricostruito il colpo messo a segno a Squillace: decisivi i filmati della videosorveglianza e l'analisi di uno smartphone sequestrato. Il gip dispone i domiciliari

Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone. Il provvedimento, emesso il 28 ottobre 2026 dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di furto aggravato in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo. Come evidenziato dagli atti d'indagine, uno dei destinatari della misura risultava già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

L'attività investigativa è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Il colpo del 30 maggio: 9 fucili da caccia e oro sottratti da una rastrelliera blindata

La vicenda giudiziaria trae origine dal furto commesso lo scorso 30 maggio all'interno di un'abitazione situata nel comune di Squillace (CZ). Secondo la ricostruzione degli inquirenti accolta dal gip, tre degli indagati si sarebbero introdotti nell'immobile approfittando dell'assenza dei proprietari.

Dopo aver forzato una porta dell'abitazione, i malviventi hanno danneggiato una rastrelliera blindata nella quale erano custodite le armi, impossessandosene. Tra la refurtiva figurano nove fucili da caccia, legalmente detenuti dal proprietario, insieme a diversi monili in oro. Ultimata la razzia, la banda si è allontanata a bordo di un'autovettura procurata per l'occasione.

La pianificazione e la prova del cellulare: ricostruito il modus operandi

Le indagini avviate dall'Arma dei Carabinieri si sono sviluppate attraverso l'acquisizione di testimonianze, l'analisi delle immagini di videosorveglianza e dei transiti veicolari, nonché gli accertamenti sul contenuto di un telefono cellulare sequestrato.

I riscontri investigativi hanno consentito di ricostruire un piano dettagliato e premeditato. Gli indagati avevano stretto accordi preventivi sul giorno e sull'orario dell'azione, dimostrando di conoscere esattamente sia l'assenza dei proprietari sia la presenza dei nove fucili all'interno dell'abitazione.

Il trasferimento nel bagagliaio e la contestazione di ricettazione

L'attività investigativa ha permesso di ricostruire anche le fasi successive di trasporto e occultamento dell'armamento. Inizialmente, le armi sono state trasferite all'interno di un magazzino nella disponibilità di uno degli indagati.

Dall'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza è emersa la successiva consegna delle armi al quarto destinatario della misura cautelare. Il passaggio è avvenuto mediante il caricamento dei fucili nel bagagliaio di un secondo veicolo a lui in uso, fatto che ha determinato la contestazione del reato di ricettazione a suo carico.

Le valutazioni del gip

Nel disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando altresì il rischio legato all'ulteriore circolazione delle armi sottratte, non ancora recuperate alla data dell'ordinanza.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.