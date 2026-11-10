L’azienda territoriale ha stretto un accordo con l’ospedale per eseguire le prestazioni «che presentano maggiori criticità». Si tratta di visite già programmate al cup per il periodo novembre/dicembre

L’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha fretta di smaltire le liste d’attesa ed evidentemente di spendere anche i fondi appositamente stanziati dalla Regione Calabria. Così la nuova dg dell’Asp, Maria Mariani, ha chiesto aiuto all’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco che fornirà l’assistenza richiesta eseguendo le prestazioni «che presentano maggiori criticità», ovvero quelle già programmate dal cup nel periodo novembre/dicembre con priorità differibile (D) e programmabile (P).

Si tratta complessivamente di 1.706 prestazioni specialistiche che l’azienda Dulbecco smaltirà per conto dell’Asp in virtù di un accordo siglato tra le due aziende. Sono nove le specialistiche per le quali l’azienda territoriale ha chiesto aiuto all’ospedale: visite dermatologiche, fisiatriche, ortopediche, otorinolaringoiatriche, pneumologiche, urologiche, prime visite cardiologiche con ECG, visite di chirurgica vascolare e gastroenterologiche.

Tra le nove specialistiche, elevato il numero delle prestazioni che la Dulbecco dovrà adesso evadere per conto dell’Asp, ad esempio, di pneumologia: 300 visite già programmate a partire da domani e fino alla fine dell’anno. Sono 288 invece le visite ortopediche già inserite in calendario, 144 le cardiologiche e così via.

«Considerata la consistenza quali-quantitativa delle prestazioni presenti all’interno del cup in classe di priorità D e P e la disponibilità delle équipe interessate, le parti concordano di garantire in attività aggiuntiva le prestazioni che presentano maggiori criticità» si legge nella delibera firmata dall’Asp.

Con l’accordo, l’azienda ospedaliera si impegna a garantire le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie a soddisfare il fabbisogno dell’Asp. Nello specifico, l’intesa prevede il riconoscimento di un compenso per le ore aggiuntive svolte dal personale dipendente della Dulbecco: 80 euro l’ora per il personale della dirigenza e 50 euro l’ora per il personale del comparto.

Il costo dell'operazione è stato quantificato dall’azienda provinciale in 95mila euro, importi che graveranno su appositi capitoli di bilancio finanziati con risorse assegnate dalla Regione per il recupero delle liste d’attesa.