Un importante riconoscimento per la ricerca scientifica raggiunge Girifalco, grazie al risultato ottenuto dal giovane Rocco Marinaro, originario del centro del Catanzarese e dottorando in Medicina Traslazionale all’Università della Calabria. Marinaro ha ricevuto il Premio per il Miglior Poster in occasione del XLIII Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana (SCI), che si è svolto a Napoli dal 13 al 17 settembre 2026.

Il riconoscimento è stato assegnato al lavoro dal titolo “Design and Synthesis of a Peptide-Functionalized Mesoporous Silica Nanocarrier for Targeted Delivery of Bortezomib”, dedicato allo sviluppo di un sistema nanostrutturato basato su silice mesoporosa funzionalizzata con peptidi, progettato per consentire la veicolazione selettiva del bortezomib, farmaco impiegato nel trattamento di alcune neoplasie ematologiche. La ricerca punta a favorire un rilascio maggiormente mirato del farmaco verso le cellule tumorali, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia terapeutica e, allo stesso tempo, ridurre la tossicità sistemica.

Al riconoscimento è stato inoltre associato un contributo economico messo a disposizione da IRBM di Pomezia, che ha sostenuto il premio nell’ambito del Congresso. Per Rocco Marinaro si apre anche una nuova importante opportunità sul fronte della ricerca e del confronto con il mondo industriale. Nei prossimi mesi, infatti, il dottorando avrà la possibilità di presentare direttamente all’azienda il proprio progetto di ricerca, creando così un’occasione di confronto tra ricerca accademica e mondo industriale.