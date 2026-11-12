Il 13 novembre la cantautrice calabrese Januaria salirà sul prestigioso palco del Teatro Goldoni di Livorno per eseguire il brano storico “Sovrapposizioni”, gemma nata dal sodalizio tra Piero Ciampi e il catanzarese Pino Pavone.

Esiste un’altra terra oltre l’orizzonte delle rotte commerciali e delle mappe artistiche predefinite. Quest’anno, quella terra parla anche calabrese.

C’è una profonda evoluzione narrativa dietro la XXIX edizione del Premio Ciampi Città di Livorno, uno dei palcoscenici più prestigiosi, rigorosi e ambiti della musica d’autore italiana.

Se lo scorso anno il festival aveva costretto la cultura nazionale a fare i conti con il disastro contemporaneo sotto il duro titolo “Oltre le macerie”, l’appuntamento del 2026 compie il passo successivo. Dalle macerie si esce alzando lo sguardo, e la rassegna livornese lo fa sposando come manifesto ideale un verso potente e famoso di Piero Ciampi, tratto dal brano “Se… Ma… No…”: “Oltre l’orizzonte c’è un’altra terra”.

E questa terra ha un nome: è la città di Catanzaro. Infatti, proprio da qui arriva Januaria, straordinaria cantautrice calabrese e vincitrice della speciale rassegna “La Calabria omaggia Piero Ciampi”, voluta dalle associazioni CULTURASILA e CALABRIA LETTERARIA APS, che farà il suo debutto assoluto sul palco del Teatro Goldoni.

Per la musica della nostra regione non si tratta di una semplice trasferta, ma di una vera e propria consacrazione. Januaria salirà sul palco nella serata finale del 13 novembre, inserita in un cartellone monumentale che vedrà assegnare i Premi alla Carriera a leggende della musica italiana come i Litfiba, Giovanni Lindo Ferretti e Giorgio Conte.

C’è un filo storico tra Catanzaro e Livorno e ha un nome: Pino Pavone

L’esibizione di Januaria al Teatro Goldoni toccherà il suo apice emotivo e filologico con l’esecuzione di “Sovrapposizioni”, una canzone di rara e raffinata particolarità, inserita nello storico album del 1973 “Ho scoperto che esisto anch’io”.

Si tratta di un brano che racchiude in sé l’essenza stessa del legame profondo tra la Calabria e l’artista livornese: l’opera fu infatti scritta a quattro mani da Piero Ciampi e dal grandissimo avvocato e cantautore catanzarese Pino Pavone, storico e fraterno coautore di molti dei capolavori di Ciampi.

Se le “macerie” evocate dal Premio lo scorso anno parlavano di isolamento e marginalità, la presenza di Januaria a Livorno incarna la risposta più fiera: la rinascita artistica che parte proprio dai margini e dalle periferie geografiche.

La Calabria – terra di contrasti assoluti, ferita ma orgogliosa, dominata da silenzi antichi e improvvise fiammate di rabbia poetica – trova nella voce e nella scrittura di Januaria il passaporto per l’altrove.

Il legame non è solo formale, ma si fonda su una profonda affinità elettiva e su un’inquietudine condivisa. C’è un filo invisibile ma resistentissimo che unisce lo spirito solitario e anarchico di Piero Ciampi alla malinconia fiera, viscerale e ancestrale del Sud interpretato da Januaria.

Un’urgenza espressiva nuda, disperatamente autentica, che rifiuta le logiche omologate del mercato moderno per cercare, appunto, un orizzonte diverso.

Con il viaggio di Januaria da Catanzaro a Livorno, la Calabria non è più solo una terra che subisce la distanza dai grandi centri di produzione culturale, ma diventa il luogo da cui l’orizzonte musicale italiano si ridefinisce, si rigenera e rende giustizia alla propria storia.