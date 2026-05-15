La Calabria continua la sua inarrestabile scalata verso l’eccellenza turistica nazionale. I dati del 2026 confermano un trend di crescita straordinario: con 27 Bandiere Blu (ben quattro in più rispetto all’anno precedente), la regione aggancia la Puglia al secondo posto nazionale, restando solo alle spalle della Liguria. Il prestigioso riconoscimento, assegnato annualmente dalla Foundation for Environmental Education (FEE), non è un semplice vessillo estetico. Si tratta di una certificazione rigorosa che valuta la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione, la gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali, piste ciclabili e la qualità dei servizi offerti sulle spiagge. Per la provincia di Catanzaro, il 2026 segna un anno d’oro con cinque località d’eccellenza distribuite tra lo Ionio e il Tirreno.

Ecco le località premiate nel territorio catanzarese:

Soverato, la Perla dello Ionio

Soverato si conferma il cuore pulsante del turismo nel Golfo di Squillace. Nota come la "Perla dello Ionio", questa località offre un mix perfetto tra relax diurno e movida notturna. Il vero fiore all’occhiello è il Parco Marino Regionale "Baia dell’Ippocampo", così chiamato per l’abbondante presenza dell'Hippocampus. Poiché il cavalluccio marino è una specie estremamente sensibile all’inquinamento, la sua presenza è la prova vivente della purezza dei fondali soveratesi e dell'attenzione ambientale della cittadina, premiata anche con la Bandiera Verde dei pediatri.

Catanzaro: il paradiso di Giovino

La spiaggia di Giovino, a Catanzaro, si distingue per il tipico sistema delle dune mediterranee, protetto dalla Riserva Naturale Regionale "Le Dune di Giovino". È il luogo ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura: un arenile incontaminato che regala spazi liberi e relax a famiglie e gruppi di amici, con il valore aggiunto della Pineta di Giovino, un'area attrezzata perfetta per una sosta rigenerante all'ombra.

Sellia Marina: tra mare e Sila

Situata a nord della città di Catanzaro, Sellia Marina è la scelta prediletta per chi non vuole rinunciare a nulla. La sua posizione strategica permette di godere di una spiaggia Bandiera Blu al mattino e di raggiungere i boschi della Sila Piccola in pochissimo tempo. Questa straordinaria prossimità tra lo splendore dello Ionio e l'aria pura della montagna rappresenta uno dei tratti più amati dai turisti che scelgono questa zona per le proprie vacanze.

Cropani Marina: turismo slow e familiare

Il borgo antico di Cropani domina la costa da una posizione panoramica, mentre la sua zona marina si estende tra la macchia mediterranea e ampie campagne coltivate a ulivo. Cropani Marina incarna l’essenza della vacanza "slow": una meta deliziosa per tutta la famiglia, dove il ritmo lento delle stagioni e la qualità dell'ambiente offrono un rifugio perfetto dallo stress quotidiano, a metà strada tra il mare cristallino e le propaggini del Parco Nazionale della Sila.

Falerna: la costa dei tramonti

Unica rappresentante del litorale tirrenico catanzarese, Falerna splende lungo la cosiddetta "Costa dei Tramonti" (o dei Feaci). Adagiata ai piedi del monte Reventino, la località vanta una storia antica che affonda le radici nell'epoca romana, legata al pregiato vitigno Falerno. Oggi, Falerna è una meta balneare di eccellenza che guarda al futuro, coniugando la bellezza dei suoi tramonti infuocati sul mare con una gestione sostenibile del territorio e servizi turistici di alto livello.