Il finanziamento, nell'ambito del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, coinvolge anche i comuni di Soverato e Satriano

Nuove risorse in arrivo per le scuole dell'infanzia del Basso Ionio: il Comune di Davoli, in qualità di ente capofila, ha ottenuto un finanziamento da 346.000 euro nell'ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – FESR, destinato alla fornitura di arredi didattici innovativi per la fascia 0-6 anni.

Il Programma Nazionale 'Scuola e competenze' 2021-2027 è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e ha l'obiettivo di modernizzare le infrastrutture scolastiche nelle regioni del Sud Italia, migliorando la qualità degli ambienti educativi e riducendo le disparità territoriali nel sistema dell'istruzione.

Il progetto, che coinvolge anche i comuni di Soverato e Satriano, prevede per Davoli una quota di 346.000 euro che sarà destinata alla scuola dell’infanzia situata in Via Pitagora.

Il sindaco Papaleo, nel post in cui annuncia il finanziamento, commenta così: «Risorse importanti che consentiranno di rendere gli ambienti scolastici più moderni, funzionali e adatti alle esigenze dei bambini – spiega il primo cittadino – con nuovi arredi e spazi dedicati alla didattica, al gioco e alla psicomotricità».

Il finanziamento si inserisce in un quadro più ampio di investimenti europei destinati alle scuole del Mezzogiorno, con l'obiettivo di ridurre le disparità nei servizi educativi tra Nord e Sud Italia.