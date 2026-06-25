Il provvedimento prevede l’interdizione al traffico veicolare dalle ore 18.00 alle ore 23.00
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Domani, venerdì 26 giugno, prenderà il via “Vivi il centro. Sere d’estate tra gusto, musica e passeggiate nel centro storico”, il programma di eventi che animerà il cuore della città per sei week end consecutivi fino al prossimo 8 agosto.
Come annunciato nei giorni scorsi, per rendere pienamente godibile la manifestazione è stata decisa per Corso Mazzini l’isola pedonale. Pertanto, il comando della Polizia Locale ha emesso l’apposita ordinanza.
Il provvedimento prevede, in particolare, che per domani, venerdì 26 e dopodomani, sabato 27, venga istituita dalle ore 18:00 alle ore 23,00 l’area pedonale nel tratto di Corso Mazzini compreso tra Piazza Cavour e Piazza G. Garibaldi (San Giovanni); dalle ore 16:30 alle ore 23:00, sul medesimo tratto della principale via cittadina, è inoltre istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati.