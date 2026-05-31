Il “Gruppo processione a mare” annuncia che, quest’anno, i festeggiamenti civili in onore della Madonna di Porto Salvo si terranno nell’area attrezzata del Porto Village, sul lungomare di Catanzaro.

L’associazione ha deciso di omaggiare e ringraziare la “Regina del Mare” in modo speciale, rispettando fortemente la scelta del parroco della parrocchia Maria SS. di Porto Salvo, don Pino Fiorenza, di curare, per l’edizione 2026, esclusivamente l’aspetto religioso della ricorrenza.

I pescatori – da sempre braccio destro della parrocchia durante la suggestiva navigazione della processione a mare – hanno optato per questa decisione per non far perdere il rito dei festeggiamenti civili. L'obiettivo è duplice: custodire la tradizione ed evitare, al contempo, qualsiasi disagio logistico nei pressi della chiesa, rispettando pienamente la linea della parrocchia.

L'evento al Porto Village assume anche un forte valore solidale e di rilancio economico: la scelta della location mira infatti a dare un sostegno concreto ai commercianti della zona, duramente colpiti dai danni dell'ultima mareggiata. Ideata ed allestita dalla GDL Produzione, l'area sarà organizzata per garantire il massimo del comfort e del divertimento: stand di artigianato, aree food, un grande palco, servizio accoglienza, maxischermo e ben 500 posti a sedere.

Tutti gli spettacoli del programma civile si terranno sul palco del Porto Village secondo il seguente calendario: venerdì 24 luglio, serata all'insegna del teatro e delle risate con la commedia “A Gatta nto u saccu”, a cura del Teatro Hercules, di e con il comico Piero Procopio; sabato 25 luglio: il grande appuntamento musicale con il concerto dei Collage, che faranno tappa con i loro storici successi; domenica 26 luglio, chiusura in musica con la Capofortuna band, per un trascinante tributo a Rino Gaetano.