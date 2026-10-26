L’intervento è volto a contrastare il rischio idrogeologico, migliorare l’accessibilità dell’area e tutelare residenti e comunità presenti sul territorio

Un passo avanti per la sicurezza e la riqualificazione del quartiere Gagliano di Catanzaro. Con l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la messa in sicurezza della strada in contrada Cuturella, per un investimento di 300mila euro, l’Amministrazione Fiorita porta avanti un intervento atteso da anni, volto a contrastare il rischio idrogeologico, migliorare l’accessibilità dell’area e tutelare residenti e comunità presenti sul territorio.

«È stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la messa in sicurezza della sede stradale, nel quartiere Gagliano, di contrada Cuturella per un investimento complessivo di 300mila euro – scrive in una nota il consigliere comunale Vincenzo Capellupo – . Un intervento importante per la sicurezza dei residenti, per la tutela del territorio e per garantire una migliore accessibilità ad un’area che ospita anche un’importante comunità di riabilitazione sociale. Prosegue, così, il lavoro dell’Amministrazione Fiorita per la mitigazione del rischio idrogeologico e la riqualificazione delle zone più fragili della città. L’aggiudicazione rappresenta un passaggio concreto verso l’apertura del cantiere, atteso da anni, e conferma l’attenzione ai quartieri e alle esigenze reali dei cittadini. Un ringraziamento al Sindaco Nicola Fiorita, all’assessore ai Lavori pubblici Pasquale Squillace, agli uffici tecnici, al dirigente Francesco Minutolo, al RUP Francesco Fusto e all’ingegnere Lorenzo Scuderi per il lavoro svolto e l’impegno nel portare avanti questi interventi lungamente attesi che migliorano la qualità della vita dei cittadini».