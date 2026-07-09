Lo comunica Anas in una nota: «Il cantiere sarà attivo durante le ore notturne, il ripristino del traffico e la rimozione delle limitazioni diurne a partire dalle ore 6:00 di ogni mattina»

«In riferimento ai lavori di completamento all’interno della galleria “Sansinato”, si comunica che le successive fasi operative, già avviate, saranno concentrate esclusivamente nella fascia oraria notturna». Lo rende noto Anas in una nota.

A partire dalla giornata odierna, giovedì 9 luglio, e fino a sabato 11 luglio 2026, il cantiere sarà attivo durante le ore notturne, con il completo ripristino dei flussi di traffico e la rimozione delle limitazioni diurne a partire dalle ore 6:00 di ogni mattina.

Si conferma che restano in vigore, come da precedente programmazione: