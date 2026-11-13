Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso presentato da Si.Eco S.p.A. contro l’aggiudicazione del nuovo appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana del Comune di Catanzaro

Con il dispositivo di sentenza n. 2176/2026, pubblicato il 12 novembre 2026, la Prima Sezione del TAR Calabria ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione disposta dal Comune di Catanzaro con determinazione dirigenziale n. 1393 del 19 maggio 2026 in favore del raggruppamento temporaneo di imprese Econord S.p.A. – Ecoross S.r.l.

La decisione consente all’Amministrazione comunale di procedere verso la stipula del nuovo contratto con la R.T.I. Econord-Ecoross, segnando un passaggio fondamentale per l’avvio di una nuova fase nella gestione dei servizi di igiene urbana della città.

L’assessore all’Ambiente e alla Transizione Ecologica, Irene Colosimo, ha dichiarato: «Il pronunciamento del TAR rappresenta un passaggio fondamentale che ci permette finalmente di guardare all’avvio del nuovo servizio di igiene urbana. Il nuovo appalto prevede importanti miglioramenti, con nuovi mezzi, attrezzature e modalità operative, per rafforzare la raccolta differenziata, migliorare il decoro urbano e garantire servizi più efficienti. Un aspetto prioritario è stato fin dall’inizio la tutela occupazionale e la continuità lavorativa degli operatori attualmente impiegati.

Desidero rivolgere un ringraziamento a tutti gli uffici e ai professionisti che hanno lavorato a questa complessa procedura: al dirigente del Settore Igiene Ambientale, architetto Andrea Adelchi Ottaviano, all’ingegnere Tommaso Sgrò, all’avvocato Stefano Ruffo, al dottor Carlo Cipparrone dell’Ufficio Finanziario, alla dottoressa Carolina Bianco e agli altri membri dell’Ufficio Stazione Unica Appaltante Comunale (SUAC), agli altri componenti del gruppo di lavoro e alla commissione aggiudicatrice. Un ringraziamento anche all’avvocato Giacomo Farrelli dell’Ufficio Avvocatura del Comune di Catanzaro, che ha rappresentato e difeso l’Ente nel giudizio amministrativo.

Un ringraziamento particolarmente sentito va all’ingegnere Nicola Lorenzo, RUP dell’appalto, per il prezioso lavoro di coordinamento svolto. Un professionista di grande valore, che ha affrontato con competenza, rigore e dedizione una procedura particolarmente impegnativa e del cui operato l’Amministrazione riconosce pienamente il valore.

Desidero infine ringraziare la società uscente Si.Eco per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato in questi anni sul territorio di Catanzaro. È stata la prima società ad attivare il servizio di raccolta differenziata nella nostra città, contribuendo a un cambiamento importante nella gestione dei rifiuti urbani.

Adesso il nostro impegno sarà garantire una transizione ordinata e tradurre i miglioramenti previsti dal nuovo capitolato in servizi più efficienti e in una città più pulita e sostenibile».