I giudici amministrativi hanno giudicato valido il voto contestato su una scheda dei Comuni tra i 30mila e i 100mila abitanti. Applicato il principio del favor voti: la cancellatura di una preferenza scritta per errore non costituisce segno di riconoscimento

Nessun ribaltone tra i banchi dell’amministrazione provinciale di Catanzaro: Lidia Vescio mantiene saldamente il proprio seggio. A stabilirlo è stata la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che, con la sentenza n. 2175/2026 pubblicata il 12 novembre all’indomani dell’udienza pubblica, ha rigettato il ricorso presentato da Maria Gigliotti. Si chiude così, almeno in primo grado, il contenzioso tra le due candidate della lista “Progressisti per la Provincia di Catanzaro”, una sfida legale giocata interamente sulla validità di una singola preferenza.

Il caso della scheda verde

Al centro della disputa giudiziaria vi era una scheda elettorale di colore verde, riservata agli elettori dei Comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 100.000 abitanti. Durante le operazioni di scrutinio, su quel tagliando era emersa una croce sul simbolo dei “Progressisti” affiancata dalla preferenza “Vescio” nell’apposito spazio. Lo stesso cognome, tuttavia, risultava annotato anche nel riquadro di una lista avversaria, “Provincia Moderata”, e successivamente barrato con un tratto orizzontale. Secondo la ricorrente Maria Gigliotti, quella doppia trascrizione con ripensamento avrebbe dovuto portare all'annullamento della scheda, potendo configurare un segno di riconoscimento. Una tesi respinta con fermezza sia dall'Ente Provincia sia dalla difesa di Lidia Vescio, rappresentata in aula dagli avvocati Paolo Falzea, Andrea Lollo e Giuseppe Pignanelli.

La decisione dei giudici e il principio del favor voti

Per dirimere ogni dubbio, il Collegio aveva preliminarmente disposto una verificazione tecnica sul documento contestato. L’accertamento ha confermato la presenza della doppia scrittura ma ha escluso ulteriori anomalie grafiche, offrendo ai magistrati gli elementi per decidere nel merito. Il TAR ha quindi applicato il principio del favor voti, pilastro della giurisprudenza elettorale in base al quale l'espressione del voto va sempre tutelata quando la volontà dell'elettore appare chiara e inequivocabile.

Secondo i giudici, la perfetta coincidenza tra il cognome cancellato e quello riscritto esclude qualsiasi intento fraudolento o volontà di rendere riconoscibile la scheda, riconducendo l’accaduto a una semplice svista materiale prontamente corretta al momento del voto. Il Tribunale ha inoltre precisato che la richiesta di sostituzione della scheda deteriorata o compilata erroneamente rappresenta una facoltà per l'elettore e non un obbligo normativo. Dichiarato infondato il ricorso e disposta la compensazione delle spese di lite, per Lidia Vescio arriva la definitiva conferma dell'elezione in Consiglio provinciale.