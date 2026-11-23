Per la prima volta,domenica 22 novembre, a Catanzaro, l'associazione musulmana Dar Assalam ODV ha contribuito alla donazione di sangue promossa e organizzata da AVIS Catanzaro. L'iniziativa non si è tenuta in moschea, ma in un punto di ritrovo abituale del quartiere Materdomini, a testimonianza della volontà di vivere la solidarietà e l'integrazione in modo aperto, quotidiano e vicino a tutta la cittadinanza.

La riflessione del dott. Karim Abdalla sottolinea l'importanza di questa iniziativa con cui si condivide la presenza e la partecipazione nella società, con un gesto di responsabilità e civiltà. Pone l'accento anche sull'importanza del costruire rapporti di fiducia con i cittadini, le associazioni e le istituzioni, collaborando in iniziative che sostengano i malati, le persone fragili e chi attraversa un momento difficile.

"Per noi, la fede porta con sé una responsabilità verso gli altri. La preghiera con cui chiediamo a Dio di guidarci sulla retta via accompagna anche le scelte quotidiane: essere onesti, rispettare le persone, accorgerci delle difficoltà e offrire il nostro aiuto. Speriamo che quanto realizzato oggi sia un’espressione concreta di questi valori.

***

Crediamo che la fede e l’etica debbano radicarsi nella coscienza e tradursi in comportamenti utili alla collettività. Il valore di una comunità si esprime anche nella sua capacità di contribuire al bene comune, dedicando tempo ed energie a chi ne ha bisogno.

Donare il sangue rende visibile un legame che spesso dimentichiamo: ciascuno di noi può avere bisogno dell’altro. Chi dona non conosce la persona che riceverà il suo sangue. A unirli è un bisogno umano che supera le differenze di origine, cultura e religione.

La convivenza cresce attraverso la conoscenza reciproca e la disponibilità a fare qualcosa insieme. Il Corano invita i popoli a conoscersi: per noi questo significa aprirsi all’incontro, rispettare le differenze e riconoscere gli obiettivi che possiamo condividere. La salute, la dignità e il benessere delle persone sono tra questi.

Desideriamo trasmettere questa responsabilità anche ai nostri figli e alle nostre figlie. Partecipare a un’iniziativa solidale insegna che appartenere a una comunità significa anche prendersi cura della società più ampia di cui si fa parte. Significa imparare a mettere, quando serve, il bisogno di qualcuno davanti alla propria comodità.

***

La donazione di oggi è un passo che vorremmo avesse continuità, la nostra comunità vuole essere una presenza attiva, disponibile e responsabile, capace di trasformare i propri valori in un contributo concreto alla vita della città. È attraverso questo impegno quotidiano che speriamo di conoscerci meglio e di costruire insieme una società più solidale"._

A questo messaggio fa eco la testimonianza del presidente di Dar Assalam ODV, Antonio Carioti, che racconta come il valore del dono abbia segnato il proprio percorso personale e associativo:

"Essendo una persona che ha ricevuto una donazione d'organo nel 2010, ho iniziato a comprendere profondamente il valore del donare. Con la mia conversione all'Islam, tra il 2015 e il 2016, questo sentimento si è ulteriormente rafforzato e, una volta diventato presidente, è stato un mio pensiero costante quello di sensibilizzare la mia comunità religiosa in coerenza con quanto insegna il Corano. Arrivare a questa giornata è stato possibile grazie al supporto dei fratelli musulmani e, in particolare, del dottor Karim Abdalla, che ringrazio enormemente per l'impegno con cui ha sensibilizzato la comunità attraverso i sermoni del venerdì. Sono molto contento e ringrazio tutta la comunità presente che ha contribuito alla riuscita di questo evento."

***

Sulla stessa linea, Marco Bruni, Responsabile delle Relazioni Istituzionali e delle Politiche per l'Integrazione dell'associazione, evidenzia la risposta positiva dei partecipanti e la prospettiva di future collaborazioni:

"Oggi è stata una giornata bellissima. Insieme all'AVIS di Catanzaro, l'associazione Dar Assalam ha organizzato una donazione di sangue e la risposta della comunità musulmana è stata splendida: abbiamo contribuito con 14 donazioni. Donare significa salvare vite, ed è uno dei gesti più concreti e generosi che si possano compiere. Per molti di noi è stato anche un momento di incontro e di crescita: qualcuno partiva con qualche riserva, e vederlo superare ogni esitazione e scegliere di donare dimostra quanto la nostra comunità sia viva e aperta al dialogo. Ringrazio personalmente l'AVIS per averci permesso di organizzare per la prima volta questa donazione: sappiamo che è solo l'inizio e ci impegniamo a promuovere nuovi appuntamenti sperando di essere sempre più numerosi."

L'associazione Dar Assalam ODV ringrazia tutti i partecipanti e rivolge un sentito ringraziamento ad AVIS Catanzaro, alla presidente e vice presidente dell' Avis comunale di Catanzaro Giulia Clodomiro e Rocco Quattrone per la disponibilità, la professionalità e l'impegno costante con cui portano avanti questa importantissima campagna di solidarietà.