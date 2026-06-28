Una visita quasi inaspettata ma molto gradita e cordiale quella avvenuta nei giorni scorsi nell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace da parte di S. E. mons. Paul Lee, Vescovo ausiliare di Seoul, capitale della Corea del Sud nella quale avrà luogo la Giornata Mondiale della Gioventù dal 3 all’8 agosto 2027.

Insieme a lui anche don Giovanni Battista Youngjoo Yoo, responsabile della liturgia degli eventi centrali della GMG, mons. Timoteo Yeon Jung Jung, rettore del Pontificio Collegio Coreano a Roma e Collaboratore per la GMG di Seoul e don Simone Coordinatore generale per la GMG.

L’incontro con l’Arcivescovo

La visita nell’Arcidiocesi, che ha avuto il momento culminante nell’incontro con il nostro Arcivescovo Claudio Maniago, alla presenza anche di don Ivan Rauti, già responsabile regionale della pastorale giovanile che coordinerà insieme agli attuali incaricati i giovani che dalla Calabria parteciperanno alla GMG di Seoul, è stata fortemente voluta per dare ufficialmente il via alla realizzazione, produzione e fornitura dei paramenti (casule di tutti i presbiteri per la celebrazione conclusiva della GMG), dei vasi sacri (calici e pissidi) e del pane per l’Eucarestia affidata alla Desta industrie s.r.l. rappresentata dal responsabile Saverio Nisticò, presente all’incontro.

L’azienda ormai leader internazionale nel settore, che ha la sede centrale nel nostro territorio (Martelletto di Settingiano), per la terza volta realizzerà l’intera fornitura per le celebrazioni liturgiche della Giornata Mondiale della Gioventù (dopo quella di Panama 2019 e di Lisbona 2023).

Un motivo di duplice gioia, quindi, questo breve ma intenso incontro: lo scambio fra due Chiese locali così lontane ma così vicine e unite nella confessione della fede nel Signore Gesù e nell’evangelizzazione dei giovani e la valorizzazione di un’eccellenza imprenditoriale del nostro territorio che ha raggiunto una dimensione intercontinentale, sempre al servizio della Chiesa e, nello specifico, della Liturgia.

Ci si è dato quindi appuntamento a Seoul, impegnandosi reciprocamente a sostenersi con la preghiera che supera ogni confine e raggiunge anche i più lontani.