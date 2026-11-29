Dopo una vita in Lombardia, nel 2010 ha scelto Isca sullo Ionio, innamorandosi del mare e di un ritmo di vita diverso. Oggi mette in discussione le classifiche sulla qualità della vita: «Una città che produce ricchezza non è per forza una città dove si vive bene»

Ginevra Dell'Orso ha vissuto la maggior parte della vita a Milano. Poi è arrivata la scelta: il 18 luglio 2010 è partita da Milano all'alba con la sua famiglia ed è arrivata in Calabria al tramonto. Oggi vive nel piccolo comune di Isca sullo Ionio, sulla costa ionica, in una casa con un terrazzo che guarda il mare. Si era innamorata di quei posti durante una vacanza e cercava una vita diversa e un rapporto più autentico con il tempo, la natura e le cose semplici. Ogni anno esce la classifica sulla qualità della vita, e ogni anno lei si fa la stessa domanda.

Come ogni fine novembre è uscita la classifica delle città italiane dove si vive meglio. Milano è di nuovo tra le prime tre. Che effetto le fa?

Succede ogni anno, e ogni anno Milano è sul podio. Ci ho vissuto la maggior parte della mia vita, quindi so bene cosa offre e quanto costa. Per questo mi viene spontanea una domanda: stiamo misurando il benessere delle persone o la ricchezza di un territorio preciso?

Partiamo dai soldi. A Milano si guadagna di più.

Sì, ma si spende anche di più. Avere 2.500 euro al mese e poterne usare liberamente gran parte è una cosa. Destinarne quasi la metà all'affitto è un'altra. E la casa non è solo un bene immobiliare: è il posto dove passiamo una fetta enorme della vita.

Quanto conta lo spazio in cui si vive?

Moltissimo, ed è proprio questo che mi chiedo: quanto pesa, in una classifica, vivere in 45 metri quadri invece che in 100? Oppure avere un terrazzo, un giardino, la luce del sole o il silenzio?

E la sicurezza?

Lì i dati parlano chiaro. Furti, borseggi e aggressioni pesano sulla vita di tutti i giorni. Pesano soprattutto sulla libertà di tornare a casa la sera senza paura, o di prendere i mezzi pubblici senza stare sempre all'erta.

Poi c'è l'ambiente.

L'aria, direi, è un parametro fondamentale. Possiamo scegliere cosa mangiare e cosa bere, ma non se respirare. La Pianura Padana, e soprattutto Milano, ha problemi strutturali di inquinamento, e chi ci è esposto a lungo rischia di più malattie respiratorie e cardiovascolari.

Eppure le classifiche danno molto peso ai servizi sanitari.

Contiamo gli ospedali, ma quanto contiamo la prevenzione? Vivere bene non vuol dire solo potersi curare. Vuol dire anche avere più possibilità di non ammalarsi.

Qual è, secondo lei, la risorsa che si sacrifica di più?

Il tempo. Due ore al giorno di spostamenti, come minimo, per 220 giorni lavorativi fanno 440 ore l'anno. Sono quasi 20 giorni interi tolti ai figli, agli amici, a una passeggiata, a una passione, a noi stessi.

Proviamo a fare un confronto concreto.

Immaginiamo due persone. La prima vive a Milano: 2.500 euro netti, 1.200 di affitto per 55 metri quadri, due ore di spostamenti, traffico e smog, ma tutti i servizi e le opportunità possibili. La seconda vive in Calabria: 1.600 euro netti, una casa di proprietà di 90 metri quadri, dieci minuti per andare al lavoro e una passeggiata in spiaggia, o altrove, durante il giorno. Ha meno opportunità e meno servizi, ma più tempo e meno spese.

Chi vive meglio?

Non possiamo saperlo, ed è proprio questo il punto. Le classifiche misurano le condizioni oggettive, non la felicità.

C'è qualcosa che nessun indice riesce a misurare?

Le relazioni umane. Conoscere i vicini, prendere un caffè senza guardare l'orologio ogni minuto, sentirsi parte di una comunità: tutto questo aiuta molto a vivere bene. Lo stesso vale per la natura. Vedere il mare o le colline ogni mattina, sentire gli uccelli invece del traffico: molti pensano che siano dettagli romantici, ma fanno moltissimo per il benessere fisico e psicologico.

Non rischia di idealizzare la Calabria?

Non voglio idealizzarla, attenzione. Ma una città che produce ricchezza e una città che ti permette di vivere bene sono due cose molto diverse. Il PIL misura quello che si produce, non la felicità. E uno stipendio alto non ti restituisce il tempo che hai perso.

Allora come si dovrebbe stabilire dove si vive meglio?

Prima di decidere dove si vive meglio, dovremmo chiedere alle persone che cosa significa per loro la felicità. Forse scopriremmo che le cose più importanti non hanno un prezzo: l'aria, il tempo, la tranquillità, le persone che amiamo. E soprattutto una vita che ci lasci il tempo di viverla.

Come ha passato questa domenica di fine novembre?

Ho fatto una passeggiata in collina, con vista sul mare e sui paesi di Badolato e Sant'Andrea. Poi sono scesa al mare, tra gli ulivi, insieme ad Angie. Ah, e le zagare sono in fiore, a fine novembre.