Piogge e grandinate si stanno abbattendo su Sila, Serre e Aspromonte con sconfinamenti fin verso le coste joniche. Ma dalla serata previsto un miglioramento

Come da previsioni, l'instabilità pomeridiana sta interessando le aree montuose della Calabria. Già da qualche ora infatti violenti temporali si stanno abbattendo su Sila, Serre e Aspromonte con locali sconfinamenti fin verso le coste joniche.

Il video che pubblichiamo si riferisce alla zona di Montepaone Lido, nel Catanzarese, nei pressi del centro commerciale "Le Vele", dove un violento temporale ha causato diversi disagi alla circolazione.

Oltre alle precipitazioni intense, i temporali stanno apportando intensa attività elettrica e soprattutto rovescio di grandine e nelle prossime ore l'instabilità si concentrerà sulle aree del Cosentino, per poi virare ad un generale miglioramento a partire dalla serata.