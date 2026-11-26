C’è un copione che si ripete puntuale ogni autunno, alle latitudini più diverse. All’avvicinarsi del 25 novembre, le amministrazioni inaugurano nuove panchine rosse, le scuole organizzano incontri straordinari e le bacheche dei social network si riempiono di messaggi di solidarietà. È il giorno dell’indignazione collettiva, del ricordo delle vittime e delle promesse di impegno. Poi scocca la mezzanotte, arriva il 26, i riflettori si spengono e il tema torna a scivolare lentamente ai margini dell’agenda pubblica, fino al prossimo tragico fatto di cronaca o alla ricorrenza dell’anno successivo.

Questa ciclicità alimenta ormai un senso di stanchezza e disillusione. Il rischio concreto è che la ritualità della celebrazione finisca per sostituire l’azione politica e sociale, trasformando una battaglia culturale complessa in una vetrina annuale dove sentirsi a posto con la coscienza. I simboli hanno un valore indiscutibile per mantenere viva la memoria, ma diventano gusci vuoti se non sono accompagnati da interventi strutturali capaci di incidere sulla vita quotidiana delle persone.

Chi opera in prima linea nei centri antiviolenza e nelle case rifugio lo ribadisce da anni: la violenza di genere non è un’emergenza improvvisa né un fenomeno confinato a singoli contesti, ma una piaga trasversale che richiede risposte ordinarie, costanti e programmate. Ridurre tutto a una giornata di sensibilizzazione significa ignorare le radici del problema e lasciare sole le donne negli altri trecentosessantaquattro giorni dell’anno.

Il vero banco di prova, dunque, inizia sempre il 26 novembre e passa attraverso tre snodi fondamentali. Il primo è l’educazione. Parlare di rispetto, consenso e gestione delle emozioni nelle scuole non può ridursi a un’assemblea spot a fine novembre; servono percorsi continuativi fin dall’infanzia, affidati a personale formato, per scardinare alla base gli stereotipi che ancora oggi giustificano il possesso e la prevaricazione.

Il secondo nodo riguarda l’autonomia economica. Ovunque permangano divari occupazionali e salariali, molte donne restano intrappolate in relazioni violente non per mancanza di coraggio, ma perché non hanno i mezzi materiali per andarsene e mantenere sé stesse e i propri figli. Senza politiche serie sul lavoro, sull’accesso alla casa e sul sostegno al reddito, l’invito a denunciare rischia di restare un appello astratto, scollegato dalle difficoltà reali di chi deve ricostruirsi una vita da zero.

Infine, c’è il tema della tenuta dei servizi di tutela. I centri antiviolenza e le strutture di accoglienza hanno bisogno di finanziamenti certi e puntuali, senza le lungaggini burocratiche che spesso mettono a rischio la continuità dell’assistenza. Allo stesso modo, è indispensabile garantire una formazione continua a forze dell’ordine, magistrati e operatori sanitari dei pronto soccorso, affinché chi trova la forza di chiedere aiuto incontri competenza e protezione immediata, evitando il dramma della vittimizzazione secondaria.

Ricordare le vittime è un dovere morale, ma proteggere le vive è una responsabilità politica e civile che non conosce festività né ricorrenze. Una comunità non si misura dalla solennità con cui celebra una giornata mondiale, ma dal rumore che fa quando i riflettori si spengono. Perché una donna uccisa non ha più bisogno di una panchina su cui essere ricordata: aveva bisogno di una mano tesa il giorno prima.