Non accennano a placarsi le polemiche tra le amministrazioni comunale e provinciale di Catanzaro. La presa di posizione ironica del presidente dell'Ente intermedio e la battaglia sulle reciproche competenze

Riceviamo e Pubblichiamo l'intervento del presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile.

«Si prende atto che l’Amministrazione comunale di Catanzaro ha adottato un’ordinanza con cui è stata disposta, in alcune fasce orarie, l’interdizione del traffico in contrada Lenza per consentire a Ferrovie della Calabria di effettuare alcuni lavori.

La disposizione della Polizia locale riguarda una strada provinciale. Ne consegue che, se il Comune ha deciso, in autonomia, di modificarne la viabilità, evidentemente considera quel tratto di propria piena competenza, ai sensi del Codice della Strada. Dunque, oltre ad adottare tali disposizioni, assumerà anche le relative incombenze al fine di rendere la strada sempre fruibile e sicura. Ad esempio, il Comune si occuperà anche dello sfalcio dell’erba e della rimozione dei rifiuti abbandonati, attività che, invece, 'imputava' all’Amministrazione provinciale.

Non potendo sussistere un doppio regime (gli 'onori' al Comune e gli 'oneri' alla Provincia), gli uffici tecnici di Palazzo di Vetro recepiscono la nuova volontà municipale.

Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra enti, l’Amministrazione provinciale rimane in attesa di conoscere, possibilmente attraverso comunicazioni ufficiali (e non clandestine), le determinazioni del Comune circa i criteri, stabiliti dalla legge, per definire una volta per tutte le reciproche competenze sulle strade urbane ed extraurbane.

Intanto, partiamo dal tratto di contrada Lenza che il Comune ha, di fatto, assunto in carico».

Così in una nota il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile.