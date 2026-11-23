Una donna di 74 anni aveva prenotato l’esame preventivo per il 18 dicembre. L’Azienda ospedaliera ha annullato le sedute al Pugliese e proposto una nuova data al Mater Domini, il 22 febbraio. Anche chi cerca di fare prevenzione finisce così in coda

Mentre in tutta Italia l’imperativo è abbattere le liste d’attesa, in Calabria si assiste ad un trend opposto: dilatare ulteriormente i tempi già biblici per poter accedere ad una visita medica. È la linea adottata dall’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro che in questi giorni sta contattando pazienti per spostare esami già prenotati da lungo tempo: non anticiparli, come ci si potrebbe aspettare, bensì posticiparli.

È quanto emerge dal racconto di una donna di 74 anni di Catanzaro a cui nei giorni scorsi è stato comunicato lo spostamento d’ufficio di un esame radiografico, prenotato da più di un anno. Si tratta di una mammografia svolta, a titolo preventivo e con cadenza annuale, come semplice controllo ai fini della prevenzione oncologica.

La visita, benché la donna rientri nel target d’età dei programmi di screening gratuiti, non è stata organizzata dall’Asp ma di propria iniziativa nell’ambito di controlli di routine. A cui adesso dovrà rinunciare a causa dell’annullamento delle visite. È quanto le è stato comunicato nei giorni scorsi. È stata raggiunta telefonicamente da una addetta che le ha spiegato che le sedute di lunedì e mercoledì in programma al presidio Pugliese sono state annullate e spostate al Mater Domini.

Tra queste anche la prenotazione del 18 dicembre per l’esecuzione dell’esame radiografico, fissato dalla donna lo scorso anno. La nuova data fornita dall’addetta è tra due mesi: il 22 febbraio. Alle proteste della donna, che si era pur detta disponibile ad uno spostamento di presidio ma non di data, l’addetta ha replicato che al presidio dell’ex policlinico i calendari sono già pieni e non vi era altra soluzione se non quella di attendere altri due mesi per svolgere l’esame.

Una condotta a dir poco sconcertante se si considerano le percentuali risibili di diffusione dei programmi di screening in Calabria, secondo le rilevazioni effettuate dal ministero della Salute. Ma a queste latitudini, anche l’iniziativa personale finisce per essere ostacolata anziché incoraggiata nonostante sia utile a colmare le gravi inadempienze del servizio pubblico.