Al centro del programma vi è il futuro del tpl: un tema chiave non solo sotto il profilo della regolamentazione e del mercato, ma anche nella sua veste di motore strategico per lo sviluppo e la coesione territoriale

Il 3 e 4 Luglio 2026, presso il Complesso monumentale S. Giovanni (Corso Giuseppe Mazzini, 4 – Catanzaro), l’Università Magna Graecia di Catanzaro ospiterà il convegno “Il Trasporto Pubblico Locale al tempo delle grandi transizioni” al quale parteciperanno illustri accademici, esponenti delle istituzioni e del mondo delle imprese, ed esperti del settore.

I lavori della prima giornata, venerdì 3 luglio (ore 14.30-19.00), moderati dalla prof.ssa Anna L. Melania Sia dell’UMG, saranno aperti dai saluti istituzionali del Rettore prof. Gianni Cuda e dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Seguirà la sessione dedicata a «Servizi, regole, mercati», che vedrà gli importanti contributi di Angelo Mautone (Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale e Regionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Ivana Paniccia (Responsabile Ufficio Regolazione economica dell’Autorità Regionale dei Trasporti, ART) e Virginia Silvestri (Direzione Concessioni e Servizi Pubblici Locali dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM), seguiti dagli interventi dei docenti Alessio Claroni e Marco Guerrieri dell’Università degli Studi di Trento, di Alessia Nicotera (Direttore Generale dell’Associazione Trasporti, ASSTRA) e di Antonello Lucente (Vice-Direttore Generale dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, ANAV).



La seconda giornata, sabato 4 luglio (ore 09.30-13.30), si aprirà con i saluti di Gianluca Gallo, Assessore ai Trasporti della Regione Calabria, e sarà dedicata alla Tavola rotonda su «Il TPL per lo sviluppo locale», moderata dall’avv. Tiziana F. Corallini (ARTCal). Il dibattito metterà a fuoco le potenzialità e le migliori esperienze del territorio, con la partecipazione di Bruno Bitetti (dello studio Massimo Malena & Associati), di Giuseppe

Iiritano (Direttore Generale Dipartimento Trasporti Regione Calabria), di Dino Romano (Presidente ANAV Calabria) e di Eugenio Felice Perrone (Presidente ASSTRA Calabria). Ad arricchire il dibattito sarà il confronto

tra diverse esperienze regionali, che vedrà protagonisti Cesare Paonessa (Direttore Generale Agenzia della Mobilità Piemontese) e Vito A. Antonacci (Direttore Dipartimento Mobilità Regione Puglia).



L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività del Master di II livello in Trasporto Pubblico Locale: Strategie, Tecnologie e Management per la Mobilità Sostenibile (STeMMS). Il Master STeMMS nasce da una sinergia strategica tra l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal). Questa collaborazione

si riflette nella governance stessa del corso, guidato da Anna L. Melania Sia (docente dell’Ateneo catanzarese) in qualità di Direttrice e di Tiziana F. Corallini (al vertice dell’Ente regionale) come Co-Direttrice. L’obiettivo della

partnership è di rispondere a un diffuso bisogno formativo all’interno del comparto, e di consentire una migliore qualificazione del personale regionale di fronte alle complesse sfide poste dalle grandi transizioni attuali. Grazie a tale collaborazione è stato progettato un percorso interdisciplinare unico nel panorama nazionale, capace di fondere competenze giuridiche, economico-gestionali e innovazione tecnologica. Il valore del percorso formativo è garantito da un corpo docente capace di coniugare un’alta specializzazione accademica con la solida esperienza sul campo dei principali professionisti del settore. A questo si aggiunge l’alto valore di una classe fortemente eterogenea: gli allievi, provenienti anche da fuori regione e con background accademici differenti, operano già nel settore presso strutture pubbliche e private di diverso livello.



Sulla medesima direttrice si colloca l’iniziativa dei prossimi giorni, finalizzata al confronto interdisciplinare tra istituzioni, rappresentanti di categoria, accademici ed esperti del settore. Al centro del programma vi è il futuro del trasporto pubblico locale: un tema chiave non solo sotto il profilo della regolamentazione e del mercato, ma anche nella sua veste di motore strategico per lo sviluppo e la coesione territoriale.