Il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro si conferma polo d'eccellenza culturale e naturalistica per l'intero territorio calabrese. In questi giorni il "Giardino dell’Arte Bonsai" – spazio espositivo permanente curato dall’associazione Perla dello Jonio ODV ETS, guidata dal presidente Nicola Gallelli – ha compiuto un ulteriore e significativo passo in avanti grazie alla generosa donazione di esemplari arborei da parte del socio e appassionato bonsaista Salvatore La Commare.

L’iniziativa, nata dal profondo attaccamento di La Commare ai valori dell'associazione, riflette appieno lo spirito autentico del terzo settore: condividere la bellezza e mettere a disposizione della collettività il proprio patrimonio verde per divulgare un’arte millenaria. Le piante donate hanno consentito di completare con armonia l’area finora libera, rendendo l'allestimento ancora più ricco, curato e attraente per i tanti visitatori, le scolaresche e gli appassionati che lo frequentano ogni giorno.

I nuovi pre-bonsai non avranno soltanto una funzione estetica ed espositiva: costituiranno il materiale didattico fondamentale per i laboratori pratici e i percorsi formativi gratuiti rivolti a neofiti e soci, al via dal prossimo mese di gennaio.

Questo traguardo si inserisce nella solida sinergia istituzionale con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, guidata dal presidente Amedeo Mormile, da sempre attenta alla valorizzazione del patrimonio pubblico e delle eccellenze locali. Un sentito ringraziamento va alla dirigente provinciale Paola Fragale, e al responsabile del Parco, Alessandro Juli, per la costante e preziosa collaborazione nella cura e gestione della struttura.

L'attività si sviluppa inoltre nell'ambito di un progetto di grande respiro sociale in convenzione con il Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro: i giovani coinvolti partecipano attivamente alla cura e alla manutenzione delle piante, trovando nel contatto con la natura e nella pazienza richiesta dall'arte bonsai un valido percorso educativo e riabilitativo.

A impreziosire il Giardino dell’Arte Bonsai è custodita, come fulcro simbolico e artistico, l'opera "Getsemani", ideata e realizzata dall'associazione Perla dello Jonio insieme all'istruttore Paolo Colaianni. La composizione è formata da tredici olivastri secolari integrati su una maestosa lastra di pietra verde di Gimigliano, adagiata su una scultura in ferro donata dall'artista Nuccio Loreti. Per la prima volta al mondo per un'opera bonsai, la creazione ha ottenuto il patrocinio della Santa Sede per il suo altissimo valore spirituale, artistico e religioso, conferendo al Giardino di Catanzaro un prestigio di rilevanza internazionale