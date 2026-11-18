Il titolo riconoscerà il diploma accademico di primo livello con particolare riferimento al teatro musicale
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Nuovo corso per Pianisti presso il Conservatorio Saverio Arlia (già Tchaikovsky) di Catanzaro.
Si tratta della formazione per il conseguimento del Diploma di I livello in Maestro Collaboratore che si propone di fornire competenze tecniche specialistiche, consapevolezza stilistica e sapere teorico-pratico approfonditi nell’ambito della pratica dell’accompagnamento e della collaborazione pianistica riferita al repertorio vocale e in modo particolare al teatro musicale.
ll corso offre allo studente possibilità d’impiego nei seguenti ambiti: accompagnatore pianistico per il repertorio vocale lirico e da camera e inoltre tutte le figure professionali previste nell’organico dei conservatori, delle fondazioni lirico-sinfoniche e disciplinate dal relativo CCNL; maestro aggiunto di palcoscenico e di sala; aiuto maestro del coro; maestro collaboratore di palcoscenico; maestro suggeritore; maestro collaboratore di sala; direttore musicale di palcoscenico.
Per info:
https://cons.cz.it/indirizzo-di-studio/maestro-collaboratore/
Per iscriversi:
https://registroelettronico.nettunopa.it/ammissioni/?id=94701