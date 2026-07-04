«L'inserimento del 'Pino di Gagliano', che in realtà è un maestoso cedro del Libano, nell'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria rappresenta una bella notizia per tutta la comunità».

Lo afferma il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, che sottolinea come «la candidatura sia stata presentata dall'associazione Gagliano nel Tempo, guidata dal presidente Claudio Pugliese, aderendo alla manifestazione di interesse promossa dall'Amministrazione comunale».

«Un percorso partecipativo – prosegue la nota – che merita di essere valorizzato e per il quale va riconosciuto il lavoro e le intuizioni portati avanti dal sindaco Nicola Fiorita e dall'assessore al ramo, Irene Colosimo. Un luogo vive e rafforza la propria identità, anche, attraverso la valorizzazione di quelle piccole cose che custodiscono la memoria collettiva. Il 'Pino di Gagliano' - chiude Capellupo - è uno di questi simboli: un punto di riferimento per intere generazioni del quartiere e un patrimonio che oggi riceve un importante e meritato riconoscimento regionale».