La delicatezza e l’importanza del ruolo delle assistenti sociali, la loro presenza attiva nelle realtà cittadine più difficili, fragili, a rischio, il loro essere presidio, voce dello Stato, lì dove le domande sono spesso le più urgenti e drammatiche mentre spesso i tempi di risposta sono i più stretti. Un universo di impegno professionale ma anche civile, che oggi è stato al centro di un incontro tra il sindaco Nicola Fiorita, le assistenti sociali e la psicologa in forza al Comune, accompagnate dal dirigente di settore, Antonino Ferraiolo.

Un incontro promosso dall’assessore ai Servizi sociali, Nunzio Belcaro e che il primo cittadino ha voluto allargare a buona parte della giunta. Oltre allo stesso Belcaro, infatti, sono stati presenti la vice sindaca, Giusy Iemma, l’assessora all’Ambiente, Irene Colosimo, quello alle Politiche giovanili, Vincenzo Costantino e quella al Bilancio, Luisa Lacava.

Un incontro, quello di oggi, nel quale il governo cittadino ha voluto innanzitutto manifestare la propria vicinanza alle assistenti sociali, in una città che resta per molti versi difficile e dunque ha bisogno che l’amministrazione, in tutte le sue articolazioni, sia pienamente consapevole delle molteplici facce con cui può presentarsi il disagio e dunque pronta a elaborare politiche di medio e lungo periodo ma anche risposte tempestive.

L’incontro è servito quindi a compiere un’ampia ricognizione su tutte le problematiche che il settore e le assistenti sociali in particolare si trovano ad affrontare quotidianamente per rendere ancora più efficiente il servizio nel dare risposte ai cittadini. Un giro di orizzonte nel quale uno spazio di particolare approfondimento è stato dedicato ai minori e alle diverse forme di tutela nei loro confronti, comprese quelle che l’amministrazione si trova a gestire in collaborazione con altre autorità chiamate ad assumere provvedimenti in materia.

Situazioni di estrema delicatezza, come accaduto di recente, che tendono a crescere di numero e nelle quali l’alta professionalità delle assistenti sociali assume particolare rilievo e valore.