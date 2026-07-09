L'intelligenza artificiale entra nell'agenda dei Comuni e chiama le amministrazioni locali a una nuova responsabilità: comprendere, governare e orientare l'innovazione mettendo al centro le persone, i diritti e la qualità delle decisioni pubbliche. È questo il tema emerso a Satriano nel corso del “Day Off” sull'intelligenza artificiale , appuntamento inaugurale del III Congresso Nazionale dell'Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, che ha visto tra i protagonisti Alessandro Carellario , amministratore delegato di Soluzioni Integrate Maggioli, insieme a Francesco Pungitore , direttore tecnico dell'Osservatorio.

L'iniziativa ha accompagnato l'ingresso del Comune di Satriano, guidato dal sindaco Massimiliano Chiaravallori , affiancato dall'assessore Pietro Curatola , nell'Accordo di Rete dell'Osservatorio, rafforzando il percorso del progetto “ Patto di Visione – Rete di Comuni per l'IA e le nuove generazioni” , nato per portare anche nei territori il confronto sui grandi cambiamenti introdotti dall'intelligenza artificiale.

Nel corso dell'incontro, moderato dal giornalista Giorgio De Filippis , Carellario ha richiamato la necessità di affrontare l'IA non come una questione esclusivamente tecnologica, ma come una trasformazione che investe pubblica amministrazione, imprese, scuola, famiglie e cittadini. «Vedere più Comuni mettersi insieme per ragionare sull'impatto dell'intelligenza artificiale, in particolare sui minori, dimostra grande lungimiranza», ha sottolineato Carellario. «Questi strumenti possono produrre benefici enormi , ma portano con sé anche rischi che richiedono piena consapevolezza. Per questa iniziative come questa sono fondamentali: servono formazione, presa di coscienza e strategie condivise per governare davvero il cambiamento».

Al centro del dibattito anche l'AI Act, l' alfabetizzazione all'intelligenza artificiale e il rapporto tra innovazione, servizi pubblici e bene comune. Una riflessione che, a partire dai piccoli Comuni, ha posto una questione più ampia: la capacità delle istituzioni di non subire la trasformazione digitale, ma di costruire competenze, regole e modelli organizzativi adeguati. Su questo punto si è inserito anche il contributo di Francesco Pungitore, che ha ribadito il principio fondativo dell'Osservatorio: mettere l'umano al centro. «L'intelligenza artificiale può essere uno strumento potentissimo, ma non ha e non avrà mai il pensiero critico. La governance è umana, così come la responsabilità, che resta umana. Per questo dobbiamo tornare a valorizzare la qualità del pensiero, la formazione e la capacità di comprendere l'uso corretto di questi strumenti».