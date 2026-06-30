L'idea è quella di rendere un tributo al regista, sceneggiatore e documentarista, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, autore di opere premiate a livello internazionale e dedicate ai diritti umani, ai temi sociali e al racconto della realtà

«Nelle scorse settimane – scrive in una nota il consigliere Vincenzo Capellupo – ho scritto ufficialmente al sindaco Nicola Fiorita e alla Commissione Toponomastica del Comune di Catanzaro per chiedere che il nuovo spazio polifunzionale per lo sport, il cinema e il teatro all'aperto di Villa Margherita venga intitolato al compianto regista catanzarese Giuseppe Petitto. Si tratta di un luogo simbolico della città, che questa Amministrazione ha riqualificato insieme all'intera Villa Margherita e che, dopo anni di abbandono, sarà presto restituito pienamente ai cittadini. Proprio di recente questo spazio è stato protagonista del successo del progetto "Da Margherita", ospitando proiezioni cinematografiche all'aperto e momenti di confronto, dimostrando quanto la sua vocazione culturale sia già una realtà».



«Ho conosciuto Giuseppe Petitto molti anni fa – scrive ancora Capellupo. È stato un talento puro del cinema italiano: regista, sceneggiatore e documentarista, diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, autore di opere premiate a livello internazionale e dedicate ai diritti umani, ai temi sociali e al racconto della realtà, collaborando con importanti emittenti come BBC e Rai. Per la sensibilità che ha sempre dimostrato e per l'attenzione riservata al nostro territorio, credo sia importante che soprattutto i più giovani possano conoscerne la figura e considerarla un modello vivo. Intitolargli questo spazio significherebbe custodire la memoria di un grande catanzarese e legare il suo nome a un luogo destinato a promuovere cultura, cinema e partecipazione».