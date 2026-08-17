In vista del Jova Summer Party in programma il 22 agosto presso la Calabria Music Arena (area adiacente all'Università Magna Graecia e alla Cittadella Regionale), si comunicano le disposizioni ufficiali relative alla viabilità, alla gestione dei parcheggi e ai servizi di trasporto.

Sistema parcheggi

Per garantire un'organizzazione fluida e contenere il traffico verso l'area dell'evento, le zone di sosta sono state divise tra parcheggi principali a pagamento (prenotabili in anticipo) e un'area periferica completamente gratuita.

Parcheggi a pagamento (su prenotazione)

I parcheggi principali situati nelle immediate vicinanze dell'arena e collegati dal servizio navetta sono a pagamento. La sosta in queste aree richiede la prenotazione anticipata, effettuabile sul sito ufficiale dell'evento e tramite i canali e il sito di Amc Catanzaro.

Le aree interessate sono:

Area Teti (Catanzaro Lido)

Area Ente Fiera G. Colosimo

Area COMALCA

Area Cittadella Regionale





Parcheggio gratuito

L'area di sosta gratuita è destinata a chi preferisce parcheggiare fuori dal nucleo urbano principale dell'evento o nelle stazioni di scambio: Area Industriale di Caraffa e San Floro.

Per raggiungere il parcheggio gratuito dell'Area Industriale:

Da Lamezia: percorrere la SS 280 direzione Catanzaro, prendere l'uscita Caraffa, proseguire sulla SP 49 (altezza Tabacchi Gigliotta) e seguire verso San Floro / Zona Industriale.

Da Catanzaro nord: percorrere la SS 280 direzione Lamezia Terme, prendere l'uscita Caraffa, proseguire sulla SP 49 (altezza Tabacchi Gigliotta) e seguire verso San Floro / Zona Industriale.

Da Soverato: percorrere la SS 106 direzione Catanzaro Lido, svoltare per Borgia sulla SP 172 (altezza Parco Archeologico), imboccare la SP 47 e proseguire sulla SP 46 fino alla Zona Industriale.

Da Catanzaro Lido: percorrere la SS 106 direzione Soverato, svoltare per Borgia sulla SP 172 (altezza Parco Archeologico), imboccare la SP 47 e proseguire sulla SP 46 fino alla Zona Industriale.

Parcheggi riservati a persone con disabilità

I posti auto dedicati alle persone con disabilità sono previsti presso il Parcheggio dell'Università Magna Graecia, situato nelle immediate adiacenze dell'ingresso dell'evento.



Indicazioni stradali per chi arriva in auto o moto

Da Salerno

A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione Reggio Calabria fino allo svincolo Lamezia Terme–Catanzaro; quindi SS 280 in direzione Catanzaro. Seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni verso il parcheggio assegnato; i flussi provenienti da Lamezia sono indirizzati soprattutto verso l’area Comalca.

Da Reggio Calabria

A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione Salerno fino allo svincolo Lamezia Terme–Catanzaro, quindi SS 280 verso Catanzaro. In alternativa, itinerario ionico SS 106 verso Catanzaro. All’avvicinamento a Germaneto seguire esclusivamente la viabilità evento e il parcheggio prenotato/assegnato.



Da Taranto / Crotone / Costa Ionica

SS 106 Jonica in direzione Catanzaro. I flussi provenienti da Catanzaro Lido/Crotone sono indirizzati verso l’area Cittadella; seguire la segnaletica evento e le indicazioni delle Forze dell’Ordine.

Dalla Sila

l’itinerario varia in base alla località di partenza. Per le provenienze dal versante cosentino, utilizzare SS 107 e quindi A2/SS 280 verso Catanzaro; per le altre provenienze seguire l’itinerario più idoneo fino a Catanzaro e, in prossimità di Germaneto, attenersi alla viabilità speciale dell’evento.

Come arrivare in auto se parcheggi alla Cittadella

Da Costa Ionica nord TARANTO-CROTONE

Percorrere la SS106 in direzione Catanzaro; raggiunto Simeri Mare proseguire ancora sulla SS106 per 1,8 chilometri fino alla rotatoria e svoltare a destra sulla SP16 in direzione Autostrada, dopo 900 metri svoltare a destra sempre in direzione Autostrada accedendo sulla SS 106 Var. Dopo circa 5 chilometri prendere l’uscita CATANZARO SUD, se il navigatore consiglia di proseguire per la successiva USCITA “CATANZARO OVEST – AUTOSTRADA” non seguire le indicazioni, perché poi la rampa per il parcheggio Cittadella è chiusa al traffico. Proseguire verso SUD (Reggio Calabria – Autostrada) per circa 5 chilometri, dopo la Stazione Ferroviaria e l’Ente Fiera, alla rotatoria svoltare a destra per Autostrada, si raggiunge la Rotatoria quartiere Lido, svoltare a destra e accedere sulla SS 280 DIR in direzione Catanzaro – Autostrada, e dopo 400 metri alla prima uscita percorrere la SP48 verso Nord per 5,5 chilometri.

Da Costa Ionica sud REGGIO CALABRIA/SOVERATO

Percorrere la SS106 in direzione Catanzaro; dopo Copanello proseguire dritto sulla SS106 direzione litorale ionico/Squillace invece di prendere la nuova SS106VAR; si raggiunge la rotatoria quartiere Lido; accedere sulla SS280 DIR in direzione Catanzaro – Autostrada, e dopo 400 metri alla prima uscita percorrere la SP48 verso Nord per 5,5 chilometri.

Dall’autostrada

Uscita LAMEZIA TERME CATANZARO seguire indicazioni per Catanzaro ed accedere sulla SS 280 (Lamezia - Catanzaro) percorrerla per 35 chilometri e prendere uscita “Università”. Si accede sulla SS280DIR in direzione SUD, proseguire per circa 3,5 chilometri ed uscire “Università – Regione Calabria”, percorrere rotatoria con uscita obbligata alla seconda “Centro Agroalimentare”, proseguire sul Viale Europa per circa 2,5 chilometri e svoltare a sinistra sulla SP48 altezza segnaletica indicante “Catanzaro - A2 del Mediterraneo” e risalire verso nord sulla SP48 per circa 3 chilometri.





Come arrivare in auto se parcheggi al Comalca

Dall’autostrada

Uscita LAMEZIA TERME CATANZARO seguire indicazioni per Catanzaro ed accedere sulla SS280 (Lamezia - Catanzaro) percorrerla per 35 chilometri e prendere uscita “Università”. Si accede sulla SS280DIR in direzione SUD, proseguire per circa 3,5 chilometri ed uscire “Università – Regione Calabria”, percorrere rotatoria con uscita obbligata alla seconda “Centro Agroalimentare” a 700 metri si raggiunge il parcheggio.

Per chi proviene da Taranto-Crotone Ss 106 Statale Jonica

Percorrere la SS106 in direzione Catanzaro. Raggiunto Simeri Mare proseguire ancora sulla SS106 per 1,8 chilometri fino alla Rotatoria e svoltare a destra sulla SP16 in direzione Autostrada, dopo un chilometro svoltare a destra sempre in direzione Autostrada accedendo sulla SS 106 Var. Dopo circa 5 chilometri prendere l’uscita CATANZARO SUD, se il navigatore consiglia di proseguire per la successiva USCITA “CATANZARO OVEST – AUTOSTRADA” non seguire le indicazioni, perché poi la rampa per il parcheggio Cittadella è chiusa al traffico. Proseguire verso SUD (Reggio Calabria – Autostrada) per circa 5 chilometri, dopo la Stazione Ferroviaria e l’Ente Fiera, alla rotatoria svoltare a destra per Autostrada, si raggiunge la Rotatoria quartiere Lido, svoltare a destra e accedere sulla SS280 DIR in direzione Catanzaro – Autostrada, e dopo 400 metri alla prima uscita percorrere la SP48 verso Nord per 5 chilometri seguendo indicazioni “Centro Agroalimentare”.

Per chi proviene da Reggio Calabria Ss 106 Statale Jonica

Percorrere la SS106 in direzione Catanzaro; dopo Copanello proseguire dritto sulla SS106 direzione litorale ionico/Squillace invece di prendere la nuova SS106VAR; si raggiunge la Rotatoria quartiere Lido accedere sulla SS280 DIR in direzione Catanzaro – Autostrada, e dopo 400 metri alla prima uscita percorrere la SP48 verso Nord per 5 chilometri seguendo indicazioni “Centro Agroalimentare”





Come arrivare in treno

Stazione Catanzaro Germaneto

È il nodo ferroviario più vicino all'evento. È previsto un percorso pedonale dedicato e presidiato verso la Calabria Music Arena. Verifica in anticipo gli orari dei treni regionali.

Stazione Catanzaro Lido

Sono previste navette AMC da “Ente Fiera” fino alla Calabria Music Arena a partire dalle 14:00 con frequenza di 10 minuti.

Stazione Lamezia Terme Centrale

Collegamenti regionali verso Catanzaro Germaneto/Lido. Stazione inclusa nell'offerta Trenitalia "Speciale Eventi" per il Jova Summer Party: sconti fino al 75% su Frecce e Intercity per chi ha il biglietto (da esibire a bordo).

In Aereo: dall'Aeroporto di Lamezia Terme (35 km) sono attivi bus navetta ogni 30 minuti verso la stazione centrale, bus diretti per l'Area Magna Graecia o servizio taxi (circa 35 minuti di percorrenza).

Come arrivare in aereo

Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (SUF)

Collegato con Lamezia Terme Centrale mediante navetta autobus (Lamezia Airlink / collegamento stazione). Da Lamezia Centrale si può proseguire in treno verso Catanzaro. Ferrovie della Calabria pubblica inoltre la linea 384 Catanzaro – Cittadella Regionale – Aeroporto Lamezia Terme – Cosenza: verificare le corse utili del 22 agosto.

Aeroporto di Crotone – Sant’Anna (CRV)

SACAL indica il collegamento autobus tra aeroporto e città di Crotone (Autolinee Romano). Da Crotone proseguire verso Catanzaro con i collegamenti disponibili oppure in taxi/NCC. Considerare tempi ampi e verificare gli orari in anticipo.

Aeroporto dello Stretto – Reggio Calabria (REG)

collegato alla stazione ferroviaria di Reggio Calabria Centrale con autobus ATAM e taxi. Da Reggio Calabria Centrale proseguire in treno verso Catanzaro/Lamezia e quindi verso Germaneto, verificando le coincidenze.





Mezzi pubblici, navette e taxi

Navette AMC: il 22 agosto la viabilità ordinaria nell’area Germaneto/Campus sarà modificata. Il piano prevede navette AMC dalle aree Ente Fiera G. Colosimo e Area Teti, con capolinea/inversione in prossimità della SP 48.

Taxi e altri link utili

Uber / Taxi tramite app

aprire l’app e verificare in tempo reale disponibilità, punto di prelievo e tariffa stimata

Taxi n. 22 – Comune di Catanzaro

tel. 334 618 0862 - postazione Piazza Matteotti. Si consiglia di prenotare e concordare il punto di prelievo compatibile con la viabilità dell'evento.

Taxi n. 32 – Catanzaro

tel. 330 356 522 - Verificare telefonicamente disponibilità e punto di incontro prima dell’arrivo.





Varco di accesso riservato ai soccorsi e operatori sanitari

Per garantire il regolare svolgimento delle attività del Policlinico Universitario e il transito dei mezzi di emergenza:

Da Catanzaro Lido: procedere su SS 280 Dir, effettuare inversione di marcia in Località Caraffa e accedere dall'uscita Cittadella/Università della SS 280 (in alternativa da SP 48 Lato Nord).

Da Catanzaro Centro/Nord: accedere direttamente dall'uscita Cittadella/Università sulla SS 280 Dir (in alternativa da SP 48 Lato Nord).





Treni regionali speciali notturni di Trenitalia disponibili dopo il concerto con partenza da Catanzaro (stazione Germaneto):



- ore 00:19 direzione Crotone con possibilità di cambio per Roccella Jonica da Catanzaro Lido;

- ore 00:43 direzione Lamezia Terme Centrale;

- ⁠ore 01:30 direzione Crotone con possibilità di cambio per Roccella Jonica da Catanzaro Lido;

- ⁠ore 01:55 direzione Lamezia Terme Centrale.



Ulteriori dettagli sulla viabilità, i percorsi specifici e le modalità di prenotazione dei parcheggi saranno disponibili a partire da domani sui canali ufficiali dell'evento e del Comune di Catanzaro.