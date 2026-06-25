Sono in tutto 97 i centri che quest’anno hanno ottenuto il riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education), contro i 90 dello scorso anno. Uno in più nella nostra regione

Salgono a 97, dai 90 dello scorso anno, i comuni rurali che hanno ricevuto il riconoscimento Spighe Verdi 2026, con 10 nuovi ingressi e 3 Comuni non confermati. L'assegnazione rientra nel programma nazionale della Fee (Foundation for Environmental Education), la stessa organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere.

La cerimonia Spighe Verdi si è svolta al Cnr alla presenza dei sindaci vincitori. In particolare, i premi sono stati consegnati ai comuni di 15 regioni. Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti con 22 Spighe Verdi (un'uscita e cinque ingressi); 11 le località premiate per la Calabria (un nuovo comune); 9 nelle Marche e in Campania; 8 in Umbria e in Puglia; 7 nel Lazio; 6 in Toscana; 4 Spighe Verdi in Liguria; 3 in Sicilia e in Abruzzo; 2 rispettivamente per Veneto, Basilicata e Lombardia; 1 in Emilia Romagna.

E all'agricoltura è riconosciuto un ruolo prioritario per favorire una rivoluzione culturale. Da questa necessità nasce la collaborazione con Confagricoltura e gli altri partner istituzionali. Al fianco di Spighe Verdi, infatti, anche i ministeri dell'Agricoltura e del Turismo, il Cnr e l'Ispra. Con Confagricoltura è stato inoltre condiviso un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

«Anche il 2026 registra un incremento del programma Spighe Verdi - ha detto il presidente della fondazione Fee Italia, Claudio Mazza - e questo rappresenta un percorso concreto di crescita per i territori rurali italiani, non un semplice riconoscimento formale. Il lavoro svolto insieme ai Comuni evidenzia un elemento chiave: la sostenibilità funziona quando diventa processo continuo, misurabile e condiviso».

Da parte sua, il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha sottolineato la «fruttuosa collaborazione con Fee» evidenziando il ruolo dell'agricoltura, «pilastro necessario per la tenuta economica e sociale delle aree interne».

Per ottenere il riconoscimento Spighe Verdi sono stati presi in considerazione alcuni indicatori come partecipazione pubblica; educazione allo sviluppo sostenibile; corretto uso del suolo; presenza di produzioni agricole tipiche, sostenibilità e innovazione in agricoltura; qualità dell'offerta turistica; impianti di depurazione e gestione dei rifiuti; accessibilità.

I comuni premiati

Al Piemonte il record con 22 Spighe Verdi (un'uscita e 5 nuovi ingressi): Acqui Terme, Alba, Barolo (new entry), Barone Canavese (new entry), Bra, Caluso (new entry), Candia Canavese (new entry), Canelli, Carignano, Centallo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Farigliano (new entry), Gamalero, Gavi, Guarene, Monforte d'Alba, Narzole, Poirino, Pralormo, Santo Stefano Belbo e Volpedo; esce Castiglione Falletto.

In Calabria salgono a 11 le località: Belcastro, Cariati, Crosia, Locri (new entry), Miglierina, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro, Sellia Marina, Trebisacce, Villapiana.

Le Marche vantano 9 località premiate: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Senigallia, Sirolo.

Anche la Campania ottiene 9 riconoscimenti (con due ingressi): Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Conca della Campania (new entry), Foiano di Val Fortore, Massa Lubrense, Moio della Civitella (new entry), Monteforte Cilento, Positano.

È di 8 il numero delle Spighe Verdi in Umbria: Deruta, Gubbio, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi, Trevi.

Anche la Puglia ottiene 8 Comuni Spighe Verdi: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Nardò, Ostuni, Troia.

Sono 7 le località del Lazio (due ingressi): Canale Monterano, Gaeta, Morro Reatino (new entry), Pontinia (new entry), Rivodutri, Sabaudia, San Felice Circeo.

Segue la Toscana che ottiene 6 riconoscimenti (due uscite): Bibbona, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Gambassi Terme, Grosseto, Orbetello; fuori Castellina in Chianti e Massa Marittima.

In Liguria i Comuni sono 4: Andora, Borgio Verezzi, Lavagna, Sanremo.

La Sicilia conta 3 località: Modica, Ragusa, Vittoria. Sono 3 anche le Spighe Verdi in Abruzzo: Gioia dei Marsi, San Salvo e Tortoreto.

Il Veneto vanta 2 località: Montagnana e Porto Tolle. I Comuni Spighe Verdi sono 2 anche in Basilicata: Nova Siri e Pisticci; e 2 in Lombardia: Ome e Sant'Alessio con Vialone. Uno è il Comune in Emilia-Romagna, Parma.