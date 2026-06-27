L'evento ha offerto ai giovani partecipanti un’importante occasione di conoscenza e di confronto con le istituzioni, nell’ottica della costante attività di prossimità che caratterizza l’azione delle forze dell'ordine sul territorio

Nella mattinata odierna, nell’ex Lungomare San Francesco di Nocera Terinese, si è svolta l’iniziativa promossa dalla Pro Loco APS di San Mango D’Aquino, rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni, finalizzata alla promozione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della civile convivenza.

L’evento ha visto la partecipazione della Polizia di Stato che, attraverso le proprie articolazioni specialistiche, ha offerto ai giovani partecipanti un’importante occasione di conoscenza e di confronto con le istituzioni, nell’ottica della costante attività di prossimità che caratterizza l’azione della Polizia sul territorio.

Particolare interesse ha suscitato l’attività curata dal personale della Polizia Scientifica, che ha realizzato una simulazione di scena del crimine, illustrando ai presenti, con modalità adeguate all’età dei partecipanti, le principali tecniche di rilevazione e repertamento delle tracce. L’attività, proposta in chiave esclusivamente ludico-educativa, ha consentito ai bambini di comprendere l’importanza dell’osservazione, del rispetto delle regole e del metodo scientifico nell’accertamento dei fatti. Significativo è stato inoltre il contributo della Polizia Stradale, che ha coinvolto i più piccoli in momenti informativi e dimostrativi dedicati alla sicurezza stradale, sensibilizzandoli sull’importanza di adottare comportamenti corretti e responsabili sulla strada, quali pedoni, ciclisti e futuri utenti della mobilità.

All’iniziativa hanno preso parte il Questore di Catanzaro, il Sottosegretario di Stato all’Interno, Wanda Ferro e l’Assessore regionale Antonio Montuoro, la cui presenza ha rappresentato una significativa testimonianza della vicinanza e dell’impegno delle istituzioni al fianco della cittadinanza, dei bambini e delle famiglie. La loro partecipazione ha ulteriormente valorizzato l’evento, evidenziando la comune volontà di rafforzare il dialogo con il territorio e di promuovere, attraverso la sinergia tra istituzioni, associazioni e comunità, i valori della legalità, della sicurezza, della cittadinanza attiva e della crescita civile delle nuove generazioni.

L’evento ha rappresentato un importante occasione di incontro tra la Polizia di Stato e le giovani generazioni, confermando il ruolo della Polizia quale presidio di legalità e punto di riferimento per la comunità. Attraverso attività divulgative e momenti di interazione diretta, i bambini hanno potuto conoscere più da vicino il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato al servizio della collettività.

La promozione della cultura della legalità tra i più giovani costituisce infatti uno degli strumenti più efficaci per la costruzione di una società fondata sul rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri civici. In tale prospettiva, la Polizia di Stato continua a investire nelle attività di prossimità e nelle iniziative rivolte alle nuove generazioni, nella consapevolezza che educare alla legalità significa contribuire concretamente alla crescita di cittadini responsabili e consapevoli.