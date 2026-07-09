Dall'11 al 13 luglio la prima edizione dell'iniziativa che punta a rilanciare una tradizione millenaria. Un viaggio tra tradizione, turismo sostenibile e tutela del territorio che unisce sei comuni nel segno dell’identità

I suoni dei campanacci, il passo lento delle mandrie e il fascino senza tempo delle antiche vie d'erba. La transumanza, pratica millenaria e patrimonio identitario, torna a essere protagonista assoluta in Calabria grazie alla prima edizione di un evento interamente dedicato alla valorizzazione dei tratturi regionali.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Regionale Allevatori della Calabria (A.R.A. Calabria), con il supporto e il sostegno della Regione, si svolgerà dall’11 al 13 luglio. Questo appuntamento segna il primo vero passo concreto verso il rilancio di una tradizione che è, al tempo stesso, cultura, economia e tutela dell'ambiente.

L'evento non sarà solo una celebrazione nostalgica, ma un vero e proprio cammino itinerante che attraverserà e unirà i territori di sei comuni: Caraffa, Settingiano, Tiriolo, Gimigliano, Sorbo San Basile e Taverna. Il viaggio della transumanza inizierà con la suggestiva incampanatura degli animali, l'antico rituale che precede la partenza in cui le mandrie vengono vestite con i tradizionali campanacci, simbolo autentico della cultura pastorale. Successivamente, la carovana si metterà in marcia lungo lo storico tratturo, offrendo a cittadini, istituzioni e visitatori la possibilità di riscoprire il valore storico e ambientale di questi percorsi che appartengono alla memoria collettiva calabrese.

Secondo quanto riportato in una nota dell’A.R.A., questo primo appuntamento trova il suo fondamentale presupposto nella Legge Regionale 15 maggio 2024, numero 22, concepita specificamente per riconoscere, tutelare e valorizzare la transumanza e i tratturi come patrimonio culturale della Calabria. Proprio per questo motivo, A.R.A. Calabria ha espresso un sentito ringraziamento all'assessore regionale Antonio Montuoro, promotore della legge, e all'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, che ha sostenuto con convinzione le iniziative rivolte al comparto zootecnico. L'obiettivo della norma è mettere la pastorizia al centro di un processo di rilancio turistico e culturale, riconoscendo il ruolo strategico degli allevatori nella difesa del paesaggio e delle produzioni agroalimentari di qualità.

La tre giorni si concluderà lunedì 13 luglio alle ore 9:30, nella Cittadella Regionale in località Germaneto di Catanzaro, con un importante convegno istituzionale dal titolo "La transumanza tra identità culturale, biodiversità e sviluppo sostenibile". L'incontro favorirà il confronto tra i rappresentanti delle istituzioni, il mondo scientifico, le associazioni di categoria e gli operatori del settore, concentrandosi sulle prospettive di promozione del turismo rurale e sul rilancio economico delle aree interne.

Una prima edizione che costituisce l'inizio di un progetto molto più ampio. L'obiettivo a lungo termine di A.R.A. Calabria è infatti quello di estendere la manifestazione, negli anni successivi, a tutti i tratturi regionali. In questo modo si punta a valorizzare progressivamente l'intera rete dei percorsi prevista dalla nuova legge, costruendo un calendario di eventi capace di coinvolgere l'intero territorio e dimostrando che la transumanza non è solo una tradizione da conservare, ma una risorsa viva da promuovere.