Il parroco ha richiamato l'alto valore umanitario del servizio svolto dalle Crocerossine, costantemente in prima linea nelle emergenze e nel supporto alle fragilità.

Un momento di profonda spiritualità e coesione istituzionale ha animato la parrocchia Santuario B.V. del Soccorso a Lamezia Terme, in occasione della celebrazione regionale per Santa Caterina da Siena, patrona del corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

La ricorrenza, che ogni anno vede le sorelle rinnovare il proprio impegno di dedizione al prossimo, è stata suggellata da una solenne celebrazione eucaristica officiata da don Carlo Cittadino. Durante l'omelia, il parroco ha richiamato l'alto valore umanitario del servizio svolto dalle Crocerossine, costantemente in prima linea nelle emergenze e nel supporto alle fragilità.

Una platea di autorità

L’importanza dell’evento è stata testimoniata dalla prestigiosa partecipazione delle cariche civili e militari. Tra le autorità presenti spiccava S.E. il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, insieme alla Dott.ssa Spinelli, presente in rappresentanza del Comune di Lamezia Terme.

Hanno reso omaggio alla ricorrenza anche il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito e della Polizia Municipale, a conferma della sinergia operativa che lega il Corpo alla sicurezza e al benessere del territorio.

I vertici della Croce Rossa

A fare gli onori di casa sono stati l’Ispettrice Locale di Lamezia Terme, s.lla Teresa Ferrise, e il Presidente del Comitato lametino della CRI, Andrea Parisi, che hanno accolto i vertici regionali dell'Associazione.

Per la Croce Rossa Calabria hanno preso parte all'evento il Presidente regionale Gianfranco Arcuri e la Vicepresidente Helda Nagero, insieme al Comandante del Corpo Militare CRI, Silvestro Passarelli. La componente delle Infermiere Volontarie è stata rappresentata dall’Ispettrice Regionale, s.lla Fabiano, e dalla Vice Ispettrice Regionale, s.lla Di Beo.

L’essenza della missione

La celebrazione di Santa Caterina non è stata solo una ricorrenza formale, ma l'occasione per riaffermare e adempiere al mandato umanitario della Croce Rossa Italiana, rafforzandone le capacità organizzative e valorizzando il ruolo dei volontari e delle volontarie, massimizzando il loro coinvolgimento nell'associazione.

L'occasione è risultata utile anche al fine di promuovere e diffondere i principi

fondamentali della Croce Rossa, in particolare i suoi valori umanitari ed il diritto

Internazionale Umanitario, specificamente volti a tutelare e promuove l’educazione

universale e l’accesso equo alla salute ed alla sicurezza delle persone per un’integrazione attiva delle persone in situazioni di vulnerabilità.

Rispondere alla situazione di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza delle Comunità, puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità è la sfida attuale della Croce Rossa internazionale. L’abbraccio della comunità e delle istituzioni locali e regionali ha confermato ancora una volta il ruolo insostituibile delle Crocerossine, sempre pronte a rispondere "Presente!" ovunque ci sia bisogno di assistenza e conforto umano.