I vescovi della Calabria, riuniti nella sede della Conferenza episcopale calabra presso il Seminario San Pio X di Catanzaro, hanno eletto presidente monsignor Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro - Squillace, finora vicepresidente della Conferenza. Succede a monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, presidente dal 4 ottobre 2021. Nella stessa seduta i vescovi hanno eletto vicepresidente monsignor Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme e moderatore dell'Istituto teologico calabro "San Francesco di Paola". Infine hanno eletto segretario monsignor Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido - Palmi, mentre don Pietro Sergi, della Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova, è stato confermato come sottosegretario.

Subito dopo l'elezione Maniago ha ringraziato i vescovi per la fiducia che gli hanno accordato e per la stima. Ha poi espresso gratitudine a monsignor Morrone per il lavoro svolto in questi cinque anni, in particolare per il clima sinodale, di comunione e di collaborazione fraterna che ha creato all'interno della Conferenza: la nuova presidenza, ha assicurato monsignor Maniago, si porrà in continuità con il lavoro svolto dall'arcivescovo Morrone. Quest'ultimo è stato chiamato a presiedere la commissione per la Dottrina della fede, l'Annuncio e la Catechesi e la Commissione per la liturgia.