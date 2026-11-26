L’iniziativa gratuita, promossa dall’Amministrazione comunale e rivolta alle scuole superiori e alla cittadinanza, vedrà la partecipazione del figlio della vittima, Raffaele Losardo, della regista Giulia Zanfino e del giornalista Filippo Veltri

La memoria civile e il contrasto alle mafie restano al centro dell’impegno istituzionale dell’Amministrazione comunale di Catanzaro. Sabato 28 novembre, a partire dalle ore 10:00, il Supercinema di Catanzaro (via XX Settembre) ospiterà la proiezione gratuita del docu-film “Chi ha ucciso Giovanni Losardo?”, prodotto da Ugly Films con il sostegno della Calabria Film Commission e già presentato con successo in diverse prestigiose rassegne nazionali.

L’iniziativa rientra nel programma di sensibilizzazione promosso dal Comune di Catanzaro nell’ambito del riparto del Fondo per la legalità e la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori. L’appuntamento è stato concepito con una particolare attenzione alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, ma resta aperto e gratuito per tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti.

Al termine della proiezione seguirà un momento di confronto e approfondimento sul tema della legalità. Oltre ai saluti istituzionali del Sindaco Nicola Fiorita e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Salvatore Bullotta, l’incontro sarà arricchito dalle testimonianze e i contributi di:

Raffaele Losardo, figlio della vittima, che porterà la sua diretta testimonianza umana e familiare;

Giulia Zanfino, regista dell’opera, che illustrerà la genesi e il percorso narrativo del docu-film;

Filippo Veltri, già caporedattore dell’ANSA Calabria, cronista che per primo seguì e raccontò – dalle colonne de l’Unità, e successivamente per la Repubblica, ANSA e Il Quotidiano – i tragici delitti di Giuseppe Valarioti e Giovanni Losardo.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Bruno Mirante.

Chi era Giovanni Losardo

Segretario capo della Procura della Repubblica di Paola, già sindaco e assessore comunista del Comune di Cetraro (CS), Giovanni Losardo fu assassinato dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1980, a pochi giorni di distanza dall’omicidio del dirigente politico Giuseppe Valarioti nella piana di Gioia Tauro. Una figura esemplare di amministratore pubblico e uomo delle istituzioni che pagò con la vita la propria intransigenza contro il malaffare. In sua memoria, da oltre vent’anni, è stato istituito un prestigioso Premio internazionale di giornalismo e legalità insignito anche del patrocinio del Parlamento europeo.

«La cultura della legalità è una pratica quotidiana che trova nelle nostre scuole il terreno più fertile – sottolinea l’assessore Bullotta –. La storia di Giovanni Losardo rappresenta una pagina fondamentale della nostra terra che è doveroso trasmettere alle giovani generazioni, affinché l’esempio di chi ha servito lo Stato con schiena dritta diventi bussola per i cittadini di oggi e di domani».