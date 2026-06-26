VIDEO | Al momento non si segnalano incidenti, ma la prudenza degli automobilisti sta inevitabilmente congestionando la rete viaria
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Le piogge che si stanno abbattendo in queste ore sulla città di Catanzaro stanno provocando disagi alla circolazione stradale. Rallentamenti si registrano sulla Tangenziale Est, arteria fondamentale per la mobilità cittadina.
Fortunatamente, al momento non si segnalano incidenti, ma la prudenza degli automobilisti sta inevitabilmente congestionando la rete viaria.