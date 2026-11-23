Tra il mercoledì 25 e venerdì 27 novembre prossimi, in alcune fasce orarie, verrà interrotto il traffico in contrada Lenza. Questo per via dei lavori di manutenzione straordinaria che Ferrovie della Calabria effettuerà sul proprio armamento, in corrispondenza del passaggio a livello.

L’ordinanza del comando di Polizia Locale prevede in particolare che:

- in via Gimigliano all’altezza del passaggio a livello in prossimità della fermata FC “Madonna del Pozzo C.da Lenza” venga interdetto il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nei seguenti orari:

- dalle ore 22,00 di giorno 25 novembre alle ore 05,00 di giorno 26 novembre 2026;

- dalle ore 22,00 di giorno 26 novembre alle ore 05,00 di giorno 27 novembre.

Dall’interdizione al traffico sono esclusi i mezzi di soccorso. Il traffico locale con direzione Via Lenza e Via Mastracchi sarà deviato dal sottopasso ferroviario e, in alternativa, saranno percorribili la SP 40, la SS 19 e la E848.