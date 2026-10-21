C’è un filo invisibile che tiene uniti ai luoghi in cui si cresce, anche quando la vita porta lontano, a cercare il proprio posto nel mondo. È una forma d’amore che Francesco Colella custodisce nel legame con Catanzaro e che si rinnova ogni volta che torna sul palcoscenico del Cinema Teatro Comunale. Qui il percorso di un attore molto amato e apprezzato, affermato tra teatro, cinema e televisione si intreccia con l’emozione di ritrovarsi a casa, davanti a un pubblico che ne accompagna i successi e continua a sentirlo uno dei suoi.

Sarà proprio Colella, insieme ad Anna Bellato e Leonardo Maddalena, ad aprire domenica 25 ottobre, alle 18.30, la nuova stagione di “Domenica d’Incanto”, diretta da Francesco Passafaro. In scena “Meno di due”, scritto e diretto da Francesco Lagi, produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi, uno spettacolo di Teatrodilina.

Per Colella, catanzarese, tornare a recitare nella propria città significa aggiungere alla prova d’attore il valore di un incontro personale. Quel supplemento d’anima che accompagna il ritorno a casa trova un precedente nell’accoglienza riservata proprio a “Meno di due” nel 2024, quando lo spettacolo riempì il Comunale. Una serata che unì teatro e solidarietà: l’incasso venne devoluto al Centro calabrese di solidarietà Ets, del quale Colella incontrò anche gli ospiti. Un modo concreto di tenere vivo il rapporto con la comunità da cui proviene.

Il suo percorso professionale racconta una versatilità costruita attraverso esperienze e linguaggi diversi. Diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, formatosi anche al Teatro di Roma, Colella ha conquistato nel 2010 il Premio Ubu come miglior attore non protagonista per “Dettagli” e “Il mercante di Venezia”. Al lavoro teatrale ha affiancato ruoli in produzioni come “Trust”, “ZeroZeroZero” e “The Good Mothers”, attraversando storie e personaggi capaci di raggiungere un pubblico internazionale.

Al “Comunale” – Colella nei panni di un professore calabrese - ritroverà una storia raccolta, intima, nella quale bastano un incontro e la paura di sbagliare per aprire domande che riguardano molti. “Meno di due” comincia dove oggi arrivano tante relazioni: dopo le parole scambiate a distanza, quando bisogna finalmente guardarsi negli occhi.

Lagi costruisce il racconto attorno a questa vulnerabilità, lasciando che l’ironia nasca dagli impacci e dalla distanza fra le intenzioni e ciò che si riesce a esprimere.

Accanto a Colella, Anna Bellato e Leonardo Maddalena completano il cast di uno spettacolo che torna a Catanzaro dopo l’apprezzamento della precedente rappresentazione. Il rapporto artistico fra Colella e Lagi trova inoltre continuità in Teatrodilina, la compagnia da loro fondata, alla quale appartiene il progetto.

La scelta di inaugurare “Domenica d’Incanto” con questo ritorno mette al centro l’incontro: quello raccontato dai personaggi e quello che si rinnova fra gli interpreti e la platea. Il 25 ottobre il Comunale ripartirà così da una commedia sulle difficoltà di avvicinarsi, affidata anche a un attore che nella sua città ritrova radici, memoria e affetto. Per il pubblico, l’occasione di riabbracciare Colella e di riconoscere, nelle fragilità dei protagonisti, qualcosa di sé.

Per info e prenotazioni: biglietteria 0961 741241