Dopo le temperature sotto zero, la regione entra in una fase umida e nuvolosa con precipitazioni sparse e pulviscolo desertico che renderà i cieli giallastri. Poi il possibile aumento termico

Dopo l'arrivo di aria molto fresca per il periodo sulla Calabria con temperature che hanno raggiunto valori al di sotto degli 0°C nelle aree montuose, la primavera sta piano piano prendendo possesso del Sud Italia.

In queste ore infatti una vasta area di bassa pressione a ridosso della Spagna sta causando piogge sparse lungo le aree centro-settentrionali della Penisola con precipitazioni localmente intense specie lungo le aree Tirreniche. Di conseguenza al Sud Italia e sulla nostra Regione è in arrivo aria molto umida dai quadranti meridionali che apporterà giornate prettamente uggiose e nuvolose su gran parte della Calabria accompagnate da pulviscolo desertico che renderanno i cieli giallognoli.

In questa fase non sono da escludere brevi e deboli pioviggini specie nelle aree interne e Tirreniche con precipitazioni che risulteranno sporche.

Possibile prima fiammata africana

Tale situazione resterà immutata fino al weekend: da domenica 10 maggio infatti gli ultimi aggiornamenti meteorologici indicano la possibilità di un generale aumento delle temperature su tutta la Regione con valori che potranno raggiungere i 20°C alla quota di 1500 m e determinando così la prima fiammata calda africana della stagione. Ma di questo ne riparleremo.