Dopo il solstizio d’estate, la provincia catanzarese continuerà a vivere giornate prevalentemente stabili, ma tra oggi e i prossimi giorni non mancheranno annuvolamenti e precipitazioni locali nelle aree interne, con temperature leggermente superiori alle medie del periodo
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Con il solstizio d’estate avvenuto nella giornata di ieri, 21 giugno, alle ore 10:24, è arrivata ufficialmente l’estate anche per quanto riguarda l’astronomia. Le condizioni meteorologiche rimangono ancora stabili per via di un possente anticiclone che ingloba l’Europa occidentale e centro-settentrionale, con oltre 42-43°C su Spagna e Francia e picchi fino a 38-40°C sul Nord Italia.
La Calabria rimane però ancora ai margini di tale anticiclone, con temperature che si mantengono leggermente al di sopra delle medie stagionali e con valori estivi ma senza particolari eccessi.
Tuttavia, dalla giornata di oggi, ma soprattutto da domani 23 giugno e per l’intera settimana, lievi infiltrazioni di aria instabile da est raggiungeranno la regione apportando la consueta instabilità pomeridiana. Le aree più colpite saranno soprattutto quelle montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte, ma con precipitazioni che localmente riusciranno a sconfinare alle quote più basse fin verso le coste, specie quelle joniche.
Le temperature non subiranno particolari variazioni, con il termometro compreso tra 29°C e 32°C e qualche picco più elevato di 34-36°C nelle aree più interne, specie nel Cosentino.