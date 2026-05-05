Si è svolta al Liceo Scientifico "E. Fermi", una delle tappe significative del Festival delle DiversAbilità. L’evento, promosso dall’Associazione Afrodite, ha trasformato l’auditorium dell’istituto in uno spazio di confronto autentico, abbattendo i pregiudizi attraverso la forza delle parole.

Il cuore dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Lello Marangio, autore del libro "Al mio segnale scatenate l'infermo". Marangio ha saputo catturare l’attenzione della platea raccontando la disabilità con una cifra stilistica unica, fatta di ironia sferzante e profonda autenticità, dimostrando come il sorriso possa essere lo strumento più potente per superare ogni barriera culturale.

L’apertura dei lavori è stata affidata alla dirigente scolastica, Rosetta Falbo, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa. Di grande prestigio la partecipazione del prefetto Castrese De Rosa, il cui intervento ha sottolineato il valore della sinergia tra istituzioni e società civile. Fondamentale il sostegno dei partner del Festival: il presidente della BCC-Fondazione Banca Montepaone, Giovanni Caridi, e Le Dune Park Hotel, realtà costantemente impegnate nel supporto a progetti di alto valore sociale.

L’evento, condotto con sensibilità da Annarita Palaia, presidente dell’associazione, e Roberta Critelli, ha dato voce a momenti di fortissimo impatto emotivo grazie alle testimonianze di Manuel e Daniel Sirianni e di Maila Ricca. Le loro storie di vita hanno offerto una lezione di resilienza che ha trovato eco nelle parole emozionanti degli studenti e dei docenti del Liceo Fermi ed anche degli alunni del Polo Tecnologico Professionale Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca plesso Pacioli guidato dalla dirigente scolastica Elisabetta Zaccone, protagonisti attivi di un dibattito maturo e consapevole.

«Oggi abbiamo dimostrato – ha dichiarato Annarita Palaia, presidente Associazione Afrodite – che la narrazione è uno strumento di libertà. Mettere al centro figure come Lello Marangio ci permette di parlare di diversità in modo nuovo, diretto e senza pietismo. Ringrazio la scuola, il Prefetto e i nostri partner storici come la Fondazione Banca Montepaone per aver creduto in questo ponte che stiamo costruendo insieme verso una società realmente inclusiva».