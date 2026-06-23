Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi prefabbricati nell’ambito dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri cittadini.

A commentare la notizia sono i consiglieri comunali Antonio Barberio e Giulia Procopi, evidenziando che gli interventi dovrebbero iniziare nei primi giorni di luglio e interesseranno, in particolare, i camposanti di via Paglia e di Santa Maria, rispettivamente per 104 e 64 nuovi loculi.

“Si tratta di lavori attesi da tutta la comunità e che consentiranno di porre un freno alle emergenze degli ultimi anni aggravatesi per la crescente carenza di posti salma che hanno causato notevoli criticità per l’amministrazione dal punto di vista gestionale", sottolineano i consiglieri.

"Con le risorse stanziate dal Piano sostenuto dalla Regione Calabria, si potrà finalmente alleviare la problematica, garantendo una maggiore capienza nei cimiteri comunali e andando incontro ai bisogni urgenti dei cittadini. Sappiamo tutti che si tratta di un ambito complesso e delicato, che tocca da vicino i sentimenti della collettività, rispetto al quale l’amministrazione si è trovata costretta ad affrontare criticità emerse già anni fa e che necessitano di un investimento importante. Con le risorse a disposizione ora possono partire i primi lavori, con l’auspicio che vengano garantiti qualità e tempistica all’altezza della situazione e nel rispetto dei cari defunti”.