Il presidente della Regione ha firmato un dpgr a titolo gratuito. L’ex dipendente della Cittadella era andato di recente in pensione e sostituito da Stefania Bonaiuto

Andrà in pensione ma la sua competenza in materia di programmazione finanziaria resterà al servizio della pubblica amministrazione ancora per un anno. È quanto ha deciso il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che nella giornata di oggi ha conferito un incarico di consulenza a Filippo De Cello, ex dirigente generale del dipartimento Bilancio, di recente andato in pensione e sostituito dalla dirigente generale, Stefania Buonaiuto.

La collaborazione avrà una durata annuale e sarà regolata da un contratto di diritto privato che non prevede alcuno stipendio, ma solo il rimborso delle spese. All’ex dg della Regione Calabria, Occhiuto ha affidato una consulenza esterna, individuandolo quale esperto in programmazione finanziaria e gestione dei flussi di cassa.