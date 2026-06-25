Paura a Lamezia Terme, in via Giustino Fortunato, nei pressi del torrente Canne e a ridosso di via del Progresso, dove è stato avvistato un serpente di notevoli dimensioni. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti dopo aver notato il rettile all’interno di un cortile privato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di ricerca e recupero dell’animale, senza però riuscire ancora a localizzarlo.

Si tratterebbe di un pitone moluro (specie non velenosa). Il rettile si sarebbe allontanato sfruttando la folta vegetazione presente nella zona.