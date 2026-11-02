Disagi alla circolazione si registrano in diversi punti di Catanzaro a causa dei violenti acquazzoni che da stamattina incessantemente si stanno abbattendo sulla città. Uno smottamento si è verificato in viale degli Angioini, all'altezza dell'ex cementificio.

Il canale delle acque meteoriche è tracimato e ha riversato sulla carreggiata pietre e materiali rendendo difficile la circolazione. Alcune attività commerciali della zona hanno avuto infiltrazioni d'acqua negli esercizi ma senza arrecare gravi danni. Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco per ripristinare la viabilità. Risultano inoltre automobili bloccate in viale Magna Grecia a causa della presenza d'acqua sulla carreggiata. Un'altra automobile è rimasta bloccata nel sottopasso all'uscita dalla galleria del Sansinato.

Anas sta deviando il traffico e si attende l'arrivo del carro attrezzi per rimuovere il mezzo Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per prestare soccorso alla popolazione e ripristinare la viabilità. Ulteriori deviazioni e rallentamenti sono presenti su viale de Filippis, dove parte della carreggiata è stata danneggiata dall'acqua, mezzi della polizia locale stanno deviando il traffico.

Disagi in via dei Normanni

A causa del maltempo una abitazione in viale dei Normanni è stata lambita da fango e detriti. Il fatto si è verificato dove sono ancora in corso i lavori. Lo smottamento ha divelto una bombola del gas. I vigili del fuoco stanno effettuando delle verifiche per la messa in sicurezza dei luoghi.