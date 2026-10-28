Sorical ha comunicato a Palazzo De Nobili che per intervento di riparazione è stato necessario interrompere l’erogazione nel quartiere Corvo

Sorical – informa una nota di Palazzo De Nobili – ha comunicato che per intervento di riparazione guasto su rete di adduzione è stato necessario interrompere l'erogazione dal serbatoio Corvo. Zone interessate: Corvo, viale Isonzo, via caduti 16 marzo 1978, Aranceto, parte di quartiere fortuna e zone limitrofe. A causa della carenza di acqua nella zona interessata, i plessi scolastici dei quartieri Corvo, Aranceto e Fortuna verranno chiusi nella mattinata odierna.